وطن النهار

يعقد مجلس الأمة اليوم الأربعاء وغدا الخميس جلستين خاصتين لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلستين أبرزها نظر مشروعي قانوني «الاعلام المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر» في مداولتيهما الثانية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته الخاصة اليوم تقريري لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة والاقتراحين بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة والاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة الى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراح بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.

ويلي ذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ثم تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية للمقيمين بصورة غير قانونية.

وينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحين بقانون باضافة مادة جديدة الى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراحين بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع وتقرير آخر للجنة بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر.

أما جلسة الخميس فمن المقرر أن يناقش فيها المجلس تقريري لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة والاقتراح بقانون في شأن تكويت الوظائف والاقتراحين بقانونين بتعديل قانون الخدمة المدنية.

يليهما على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع وتقرير آخر للجنة بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر.

وينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

