وطن النهار

قالت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة ان اجمالي قيمة المعاملات التي انجزتها العام الماضي بلغت نحو ثلاثة ملايين دينار. وأضافت الادارة في بيان صحافي امس الثلاثاء ان عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) التي تم استخراجها بناء على طلب الجهات الحكومية والأفراد بلغ 264578 شهادة في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة عبر الربط الآلي مع بنك الائتمان والشركة الكويتية لنفط الخليج 170916 شهادة. وذكرت ان اجمالي المعاملات الواردة والصادرة خلال العام المذكور بلغ 276804 معاملات، مشيرة الى ان لجنة التثمين عقدت خمسة اجتماعات نظرت خلالها في ست معاملات في مناطق مختلفة بينما عقدت لجنة الاعتراضات اربعة اجتماعات نظرت خلالها في خمس معاملات.