وطن النهار

كشف وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، عن رغبة الوزارة بقيام الموجه الفني بتقييم رئيس القسم للمواد الدراسية كرئيس مباشر، وقال في كتابه الموجه الى رئيس ديوان الخدمة المدنية والتي حصلت «النهار» على نسخة منه، أنه بشأن قيام الموجهين الفنيين بوضع تقييم كفاءة عن اقسام المواد الدراسية، ان المعمول به خلال سنوات التقييم السابقة في تقييم المعلمين أو رؤساء الاقسام من قبل الموجهين الفنيين، لم يسر على وتيرة واحدة، موضحا أن التقييم كان يتم احيانا من قبل الموجه الفني كرئيس مباشر ثم مدير المدرسة كالرئيس التالي، وأحيانا أخرى كان يتم التقييم من قبل مدير المدرسة كرئيس مباشر والمراقب كالرئيس التالي.

وأضاف: انه «نظرا لما أثير من تساؤلات واعتراضات في الميدان التربوي بهذا الشأن، بدعوى ان الموجه الفني ليس رئيسا مباشرا لرئيس القسم للمادة الدارسية، فان ذلك يتعارض مع بنود تقييم الكفاءة الفنية، وحسما للاشكاليات والتساؤلات التي أثيرت بهذا الشأن، ولتحقيق الاستقرار بهذا الخصوص وحتى يتم اتخاذ رأي واضح في المسألة تم مخاطبتكم بموجب كتابنا المشار اليه للافادة عن رغبة الوزارة بقيام الموجه الفني بتقييم رئيس القسم للمواد الدراسية كرئيس مباشر.

