وطن النهار

بحث الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل مع المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» سالم المالك الذي يزور البلاد حاليا سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك.

وقال الناطق الرسمي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس د. عيسى الأنصاري في تصريح صحافي: ان العبدالجليل استعرض خلال اللقاء انجازات «الوطني للثقافة» ودوره الفعال ومشاركته مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لخلق توأمة ثقافية خصبة في الكويت.

وأضاف الأنصاري أن المالك ثمن دور «الوطني للثقافة» باعتباره علامة ثقافية بارزة محليا واقليميا مشيدا بعطاءاته المتميزة ودوره الفاعل من خلال عضويته في منظمة «ايسيسكو».

وأوضح أن المالك عرض دور المنظمة في خلق منصات فنية وتراثية وفكرية وموسيقية تستقطب جميع الأنشطة الثقافية وتظهر القيم الحضارية للمجتمعات العربية والاسلامية أينما كانت.

وقال ان المالك بين اهتمام المنظمة بتسجيل المواقع التراثية والأثرية في كثير من المناطق العربية والاسلامية من خلال اتفاقية تكاملية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» حيث تم تسجيل أكثر من 366 موقعا تراثيا وأثريا في العالم الاسلامي مع الأمل بتسجيل 1000 موقع بحلول عام 2025.

وأضاف الأنصاري أن المدير العام لـ «ايسيسكو» أشار الى العمل على انشاء كراسي علمية وبحثية في العديد من المجالات لاسيما مجال الفنون والآداب بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولية في برلين والأرجنتين وفرنسا وكوريا فضلا عن توثيق العلاقة مع «المجلس الوطني» بصفته منارة ثقافية عربية لها وزنها.

وأوضح أن المالك قد بادر بدعوة «الوطني للثقافة» لتوقيع اتفاقية شراكة والتخطيط لاقامة أنشطة ثقافية وفنية وفكرية في أي عاصمة من عواصم الدول العربية والاسلامية.

يذكر أن المدير العام لـ«ايسيسكو» ثمن مبادرات الكويت في مجال العمل الخيري والانساني ودعمها اللا محدود للمشروعات ذات الصلة.

وفي تصريح أدلى به لـ«كونا» على هامش الزيارة الرسمية التي تستمر حتى غد الخميس تلبية لدعوة من وزارة التربية أكد المالك الحرص على تطوير التعاون المشترك بين «ايسيسكو» والمؤسسات الكويتية.

