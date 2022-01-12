وطن النهار

اكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى حرصه على إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار منطقة خيطان، وأن للمشروع أولوية قصوى لارتباطه بالمواطنين وتحقيق الأمان السكني للأسر الكويتية.

واضاف الموسى في تصريح صحافي إن المشروع في مراحل إنجازه الأخيرة وجار التنسيق مع الجهات الحكومية تمهيدا لتسليمه إليها، مضيفا أنه وجه القياديين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الإشراف على عملية التسلم المبدئي للمشروع والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق شروط العقد وضمان عدم وجود أي معوقات لتسليمه إلى الجهات الحكومية المستفيدة.

ويعد هذا المشروع أحد المشاريع المهمة المدرجة ضمن خطة هيئة (الطرق) لتطوير منظومة شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق الكويت وربط المناطق السكنية الجديدة بالشبكة العامة للطرق والجسور إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق الحالية طبقا للمواصفات والمعايير القياسية، ويتضمن المشروع تطوير مجموعة من خدمات البنية التحتية منها أعمال خاصة بالطرق موزعة بين طرق رئيسة وأخرى فرعية وأعمال بشأن صرف مياه الأمطار وتشتمل على مناهيل وغرف التصريف وأنابيب صرف مياه الأمطار وأعمال شبكات البنية التحتية.

الجدير بالذكر ان مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة رجاء المؤمن قد وجهت كتابا الى مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بينت فيه تشكيلها لجنة للتسلم الابتدائي لاعمال العقد الخاص بانشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري وصرف امطار وخدمات اخرى بمنطقة خيطان بالقطعتين (1-2) وجارٍ اعتماد محضر التسلم الابتدائي تمهيدا لاصدار شهادة التسلم الابتدائي للمشروع.

