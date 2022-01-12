وطن النهار

اعتبر محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن تسجيل منطقة الدسمة امس لتحويلها إلى منطقة صحية آمنة وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خطوة في تطوير المنطقة وتعزز الحفاظ على صحة الانسان وسلامته، ومن شأنها القضاء على جميع المشاكل البيئية والصحية التي كانت تعاني منها المنطقة.

وقال الخالد بعد الاجتماع الذي عقده مع رئيس اللجنة التنسيقية لتسجيل وتحويل منطقة الدسمة الى منطقة صحية المهندس أحمد ردعان الردعان، وحضور نائب رئيس اللجنة المهندس مشعل المخانجي، وعضو اللجنة سحر العلي، و باسل أشرف، ولطيفة الخالدي، و حضور ممثل مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د. حسن القطان - إن منطقة الدسمة اليوم تعد المنطقة (7 ) من بين مناطق العاصمة اليرموك والعديلية والسرة والشامية والضاحية والصليبخات والـ13 على مستوى الكويت التي تُسجل على شبكة المدن الصحية الإقليمية و جاءت ثمرة للجهود والتعاون بين المحافظة والجهات المعنية.

وأضاف أن المحافظة لن تتوانى عن دعم أي عمل من شأنه تطوير مناطق الكويت، والعمل على راحة المواطنين، معبراً عن سعادته بتسجيل منطقة الدسمة لتكون حلقة في سلسلة النجاحات السابقة حيث أنها انضمت إلى برنامج المدن الصحية لتكون السابعة على مستوى المحافظة.

وتابع أن العمل قائم، والتنسيق مستمر، بين جميع الجهات ذات العلاقة بهدف انضمام جميع مناطق العاصمة إلى شبكة المدن الصحية الاقليمية، وفقاً للمعايير الصحية الدولية، مشيراً إلى أن تسجيل الدسمة جاء ثمرة للجهود والتعاون بين الجهات المعنية.

من جهته، قال رئيس لجنة منطقة الدسمة الصحية المهندس احمد الردعان إن تسجيل منطقة الدسمة على شبكة المدن الصحية يدفع الى الارتقاء بالصحة العامة في المنطقة ويدعم التنمية المستدامة التي نستهدفها.

بدوره، أكد استشاري مكتب المدن الصحية في الوزارة د. حسن القطان أن تضاعف أعداد المدن الصحية الكويتية وتسجيلها على الشبكة المدن الصحية الاقليمية مؤشر على تعزيز الصحة العامة وإعطائها الاهمية المستحقة، لاسيما وأن منطقة الدسمة اليوم احتلت الرقم 13 من بين المدن الصحية الكويتية والـ 7 من بين مناطق العاصمة وهذا انجاز متقدم ودليل على حرص المناطق على تسجيلها على شبكة المدن الصحية الاقليمية.

من جهتها، وجهت عضو لجنة منطقة الدسمة الصحية سحر العلي الشكر الى محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على جهوده وتعاون المحافظة المستمر معنا لتحقيق تطلعات أبناء المنطقة وتحقيقها بدعمه المتواصل لنا في كل المجالات التي تخدم المنطقة.

وختم الخالد تصريحه، بتوجيه الشكر إلى اللجنة التنسيقية لتحويل منطقة الدسمة الى منطقة صحية، والى وزارة الصحة ممثلة في مكتب المدن الصحية والى كل المشاركين بهذا العمل الوطني.

