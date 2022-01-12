وطن النهار

فيما يدشن صباح اليوم، الدارسون في الصف الثاني عشر اختبارهم للفصل الدراسي الأول من العام 2021/2022، تنطلق أعمال الكنترول المركزي استعدادات لاستقبال اوراق الاختبارات والبدء في اجراءات تصحيح اجابات نحو 48 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني، حيث يؤدي طلبة العلمي اختبارهم الاول في مادة الرياضيات والادبي بمادة اللغة الفرنسية بينما يمتحن طلبة المعهد الديني بمادة اللغة الانكليزية وطلبة البعوث باللغة الفرنسية.

وفيما أعلنت وزارة التربية، استعدادها المطلق للاختبارات وحرصها على توفير الاجواء الصحية والمريحة للمختبرين نظير تطبيق الاجراءات الوقائية المشترطة من قبل السلطات الصحية، علمت «النهار» من مصادرها، أن الإدارات المدرسية عازمة على تطبيق الاشتراطات الصحية بحزم دون تهاون، مشيرة إلى انها أكدت على الطلبة بأهمية وجود شهادة الـ « pcr» السلبية التي لم يمض على صلاحيتها 72 ساعة لغير المطعمين حتى يتسنى دخول لجنة الاختبار مع زملائهم المطعمين.

وأشارت إلى ان الوزارة حريصة على تطبيق الاشتراطات الصحية، لذا اعطت تعلمياتها للادارات المدرسية بضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة داخل اللجان من حيث الالتزام بارتداء الكمامة ومنع الاختلاط بين الطلاب قبل وبعد الاختبار إضافة إلى الاكتفاء بوجود 20 طالباً مع تحقيق مسافة المترين بين الطلبة.

