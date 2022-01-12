وطن النهار

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية جولة ميدانية في منطقة جليب الشيوخ تم خلالها تحرير 8 مخالفات نقل النفايات والباعة الجائلين. وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق سعد الخرينج أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا الى أن الفريق الرقابي بمركز نظافة جليب الشيوخ لا يألو جهدا في محاصرة الأسواق العشوائية للحد من الباعة الجائلين ورفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام بالمنطقة. وأشار الى أن الفريق الرقابي قد قام بتنفيذ جولة ميدانية على كل ما يشوه المنظر العام ومحاصرة الأسواق العشوائية التي يقيمها الباعة المتجولون في الساحات وأمام المساجد. وأكد الخرينج أن الجولة أسفرت عن تحرير 8 مخالفات بائع متجول بالاضافة الى مصادرة حمولة 36م3 من البسطات المخالفة وتحويل 20 عاملا مخالفا لوزارة الداخلية لعمل الاجراء اللازم بحقهم. وشدد على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.