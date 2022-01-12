مال وأعمال

استمرت البورصة في المحافظة على مكاسبها السوقية للجلسة الرابعة على التوالي مع تصاعد حالات التفاؤل في ضوء ارتفاع أسعار النفط،حيث سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد وعلى وتيرة المشاريع في البلاد وذلك مع تراجع العجز، مما سيعود بالنفع على عدة قطاعات.

وقد حققت البورصة نموا في القيمة السوقية بنحو 401 مليون دينار دينار وبنسبة 0.95 في المئة، لترتفع من 42.253 مليار دينار إلى 42.654 مليار دينار وذلك في اعلي معدل لنمو القيمة السوقية في عام 2022 وذلك في ضوء عمليات الشراء القوية على الاسهم القيادية والتي حققت نتائج مالية لها عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 قوية، ومن المتوقع أن تستمر في الفترة القادمة، مما يساعد على جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

واشار محللون الى إن المؤشر العام للسوق زاد من مكاسبه رغم تراجع أسواق الأسهم العالمية وخاصة الأمريكية في ظل المخاوف من تفشي المتحور أوميكرون والتصريحات الأخيرة للفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة، موضحين ان الإجراءات المتخذة في الوقت الراهن تبدو كفيلة باحتوائه، إضافة إلى التطمينات الحكومية بعدم اللجوء إلى الحظر أو معاودة إغلاق الأنشطة التجارية ومطار الكويت الدولي، وهو الامر الذي انعكس ايجابيا على المتداولين.

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي مع نمو وتيرة التداولات وبدعم من ارتفاع 7 قطاعات، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.95 في المئة وبنحو 68.4 نقطة لترتفع من 7190.04 نقطة إلى 7258.47 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.96 في المئة وبـ 75 نقطة من 7795.9 نقطة إلى 7871.38 نقطة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9 في المئة وبنحو 54.2 نقطة ليرتفع من 6014.9 نقطة إلى 6069.2 نقطة، وارتفع المؤشر «رئيسي 50» بنسبة 0.8 في المئة وبـ 50.8 نقطة من 6305.4 نقطة إلى 6356.2 نقطة.

وقد شهدت تبايناً في مستهل تعاملات الجلسة مع صعود 6 قطاعات، حيث زاد مؤشرها العام بنسبة 0.04 في المئة، وتراجع مؤشر السوق الأول وحيداً بنسبة 0.4 في المئة، في حين ارتفع المؤشر «الرئيسي» بنحو 0.28 في المئة، والمؤشر «رئيسي 50» بنسبة 0.31 في المئة، وبلغت أحجام التداول في البورصة في أول نصف ساعة من الجلسة نحو 61.7 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1.57 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 9.2 ملايين دينار.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً، لتصعد أحجام التداول في جلسة أمس بنسبة 2.7 في المئة لتصل إلى 365.5 مليون سهم مقابل 355.7 مليون سهم في جلسة الاثنين، كما ارتفعت السيولة بنحو 6.5 في المئة لتصل إلى 76.8 مليون دينار بالمقارنة مع 72.1 مليون دينار، وزادت الصفقات من 12.7 ألف صفقة إلى 13.9 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة قطاع الخدمات الاستهلاكية بنمو 2.24 في المئة تلاه قطاع الخدمات المالية بنمو نسبته 1.55 في المئة، بينما تراجع 4 قطاعات يتصدرها التكنولوجيا بنسبة 0.96 في المئة، في حين استقر قطاعا العقارات والسلع الاستهلاكية.

