الأربعاء 12 يناير 2022 ,9 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
النهار Plus
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
النهار Plus
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مال وأعمال
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
ارتقاء فوق التحديات
ناطحات سحاب في العاصمة أمس وسط الضباب، فيما يمكن اعتباره ارتقاء بالأعمال فوق التحديات والصعوبات.
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
سامي عبداللطيف النصف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
التقرير اليومي للبورصة
دندرة
G.P.S
إجازة حَجْر.. للمخالطين
سكان الأرض يواجهون خطر الفناء
كمَّامك.. أمانك
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة