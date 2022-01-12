مال وأعمال

يواجه متداولو المعادن حول العالم مشكلة إغلاق بورصة لندن للمعادن، التي تعد أهم سوق لتداول المعادن، بعقود يومية تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في مركز بيانات تابع لجهة خارجية في حدوث مشكلات في الاتصال، وفقا لبورصة لندن للمعادن. فقد أدى ذلك إلى قطع اتصال بعض المتداولين على الأقل عن مكان يحدِد الأسعار العالمية للسلع الرائدة من النحاس إلى الألمنيوم.

ووفقا لحسابات بلومبرغ؛ يتم تداول حوالي 64 مليار دولار من العقود الآجلة للمعادن الأساسية على أساس يومي. وقال متحدث باسم البورصة: «نحن ننظر في هذا الأمر على سبيل الاستعجال، ونبقي المشاركين في السوق على اطلاع دائم بالتقدم المحرز».

يذكر أن التداول، الذي كان من المقرر إعادة فتحه في الساعة 9 صباحا بتوقيت شنغهاي، ما يزال غير متاح. ووفقا لبيانات بلومبرغ، كانت آخر التداولات التي أجريت على جميع المعادن الأساسية الستة قبل الساعة الـ 2:00 صباحا يوم الثلاثاء، إذ تغلق المنصة الإلكترونية عادة في الساعة الـ 3 صباحا. ولم يرد متحدث باسم شركة «هونغ كونغ إكستشينجيز أند كليرينغ» (Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd)، التي تمتلك بورصة لندن للمعادن، على استفسار عبر البريد الإلكتروني يسعى للحصول على معلومات حول موعد استئناف التداول. كما لم يرد المكتب الصحافي في بورصة لندن للمعادن على الفور على طلب للتعليق.

من جانبه، قال إريك ليو، رئيس التداول في شركة «أسك ريسورسز» (ASK Resources)، في شنغهاي: «لقد تلقينا إشعارا من وسيطنا يفيد أن بورصة لندن للمعادن معطلة بسبب مشكلة في الاتصال في مركز بيانات تابع لجهة خارجية؛ وسيؤثر هذا في عمليات المراجحة على وجه الخصوص في ظل عمل البورصات الأخرى. لكن ليس لدينا خيارات سوى انتظار حل ذلك».

جدير بالذكر أن البورصة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمن عانت من عمليات إغلاق غير متوقعة في الماضي بسبب مشكلات من بينها مشكلة الاتصال مع مزود شبكة خارجي؛ إذ تستأنف الخدمات عادة بعد تأخير لبضع ساعات.

في بورصات أخرى، ارتفع النحاس في نيويورك بنسبة 0.6%، واستقرت العقود الآجلة في شنغهاي.

