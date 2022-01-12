مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا ليبلغ 83?16 دولاراً للبرميل مقابل 83?45 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 88 سنتا ليبلغ 80?87 دولاراً للبرميل كما انخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا ليبلغ 78?23 دولاراً للبرميل. فيما أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الكويت خفضت سعر صنفين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في فبراير شباط عن الشهر السابق. وحددت سعر خام التصدير الكويتي عند 1.80 دولار للبرميل فوق عمان/ دبي، بانخفاض دولار عن الشهر السابق. كما خفضت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز في فبراير إلى 3.05 دولارات للبرميل فوق عمان/ دبي، بانخفاض 1.30 دولار عن يناير.