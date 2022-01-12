مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بعد يومين من الخسائر، بفضل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تترقب السوق إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة. ?كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام. وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 81.13 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة. وساعد ضعف الدولار في دعم الأسعار، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، الأمر الذي قد يضعف الطلب على الوقود.