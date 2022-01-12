مال وأعمال

مع مضيه في تنفيذ خططه الاستراتيجية الهادفة نحو توسيع نطاق خدماته داخل الأفرع والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً عن توفير خدماته المصرفية للشركات والمؤسسات عبر مجموعة من فروعه المتواجدة في عدة مناطق استراتيجية في أرجاء الكويت، ويشمل ذلك كل من فرع السالمية (في مجمع ليلى جاليري)، وفرع خيطان، وفرع الأحمدي، وكذلك فرع البنك داخل مقره الرئيسي الواقع في مدينة الكويت.

ويقدم KIB سلسلة من المنتجات المتميزة لعملائه من أصحاب حسابات الشركات، بما فيها بطاقات الخدمات التجارية، التي تمكن عملاءه من الإيداع النقدي أو الاستفسار عن حساباتهم «أونلاين»، كذلك فتح الحساب تحت الطلب، والذي صمم لتلبية احتياجات العملاء من الشركات والكيانات القانونية وغيرها بمزايا خاصة تساعد على التوفير والادخار معاً. كما سيتسنى لأصحاب الأعمال التقديم على الخدمات والحلول التمويلية من KIB عبر تلك الأفرع، بما يضم خدمات تمويل المشاريع والتمويل النقدي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كذلك التمويل العقاري بخدماته الشاملة التي تتضمن التقييم العقاري وإدارة أملاك الغير وغيرها. وفي معرض تعليقه عن إضافة تلك الخدمات داخل الأفرع، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «لقد جاءت هذه الخطوة من واقع حرصنا على مواكبة التطورات والوتيرة السريعة لنمط الحياة، والتي تستدعي أن نبذل أقصى جهودنا في توسيع انتشارنا وتعزيز نطاق خدماتنا داخل الأفرع للوصول إلى كافة شرائح عملائنا بكل سهولة ودون عناء بما يتماشى مع نمط حياتهم ويلبي احتياجاتهم، بما فيهم أصحاب الشركات والمؤسسات، الذين خصصنا لهم أربعة من افرعنا لمساندتهم في أعمالهم المصرفية».

مضيفاً أن بعض الأفرع هي المختصة فقط بإجراءات فتح، وتحديث، وإعادة تفعيل حسابات الشركات المختلفة في KIB، بحيث يقدم فرع المقر الرئيسي تلك الخدمات للشركات الجديدة، أما فرع خيطان فهو مخصص لخدمات حساب «العامل». كما أشار توفيقي إلى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات التي تقدمها الفروع الأربعة بلا استثناء، والتي تشمل إصدار الشيكات، والتحويل عبر التلكس (داخلياً وخارجياً)، خطابات الضمان والاعتماد، وطلب الدفع، وتأكيد الرصيد، كذلك التحقق من صحة التوقيع والمعاملات النقدية.

ومن الجدير بالذكر أن KIB لديه أكثر من 16 فرعاً في الكويت، موزعين في كافة أنحائها، وقدم تم وقوع الاختيار على كل من فرع المقر الرئيسي، والسالمية، والأحمدي، وخيطان، لمواقعهم المركزية في الكويت وسهولة الوصول إليهم، حرصاً من البنك على أن يكون دائماً على مقربة من عملائه وتسهيل تجربتهم المصرفية المتميزة معه قدر الإمكان.

