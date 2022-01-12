مال وأعمال

في إطار مواصلة دوره في دعم حملة لنكن على دراية، والتي تم إطلاقها بمبادرة من بنك الكويت المركزي، يحرص البنك الأهلي المتحد على تسليط الضوء على حقوق العملاء من ذوى الاحتياجات الخاصة مع التعريف بالخدمات التي توفرها البنوك لهم.

وفي هذا الصدد يؤكد محمد الياسين، مدير إقليمي -الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: أن المتحد يأتي في صدارة البنوك التي أولت ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، وذلك إيمانا بحقوقهم في الحصول على الخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجاتهم. ومن هذا المنطلق يؤكد البنك الأهلي المتحد أنه يقدم أفضل الخدمات المصرفية والتكنولوجية التي تلبي تطلعات عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف أنواعها، من خلال 7 فروع مجهزة بالكامل لإستقبالهم وهي: مشرف، القادسية، الفروانية، صباح السالم، الأحمدي، العيون والجهراء، لتتلاءم تماما مع متطلبات هذه الشريحة من العملاء. وأضاف الياسين أن البنك الأهلي المتحد وفر لعملائه من الصم والبكم تسجيلات مرئية من خلال مقاطع فيديو مسجلة، لتتضمن جميع المعلومات والإرشادات اللازمة لتيسير معاملاتهم، كما عمل البنك على توفير مجموعة من الموظفين المدربين على لغة الإشارة، والمستعدين دائما لمساعدة عملاء البنك من الصم والبكم».

وفي إطار جهوده لتسهيل المعاملات لعملائه من ذوي الإعاقات البصرية، قام البنك الأهلي المتحد بتأسيس نظام متكامل لإصدار المعاملات بطريقة برايل، وطباعة كشوف الحسابات والبطاقات الائتمانية، وغيرها، فضلا عن إنجاز مزايا خاصة في أجهزة السحب الآلي، لتكون مزودة بكتابة ذات خط كبير، وخلفية للشاشة ذات سطوع مميز للألوان، لتسهيل عملية قراءة البيانات على الشاشة للعملاء ضعاف البصر. كما فعَّل البنك خيار التوجيه الصوتي، الذي يبدأ فور إدخال مقبس سماعة الأذن في جهاز السحب الآلي، تزامنا مع إخفاء إعدادات شاشة السحب الآلي والاعتماد على التوجيه الصوتي فقط. ضمانا وحفاظا للخصوصية والسرية للعملاء ومعاملاتهم. كذلك قام البنك بإصدار بطاقات الائتمان المصرفي والسحب الآلي التي تتناسب مع احتياجات عملائه من ذوي الإعاقات البصرية، من خلال تحديث أساليب الطباعة، بحيث يتم حفر البيانات على البطاقة المصرفية لتكون بارزة، إضافة إلى أن هذه البطاقة تكون مزودة بصورة لمالكها.

ولخدمة العملاء من ذوي الإعاقات الحركية، قام «الأهلي المتحد» بتجهيز مداخل الفروع بمنحدرات تسهل لمستخدمي الكراسي المتحركة بالدخول، وكذلك وضع أجهزة السحب الآلي على ارتفاع مناسب، ليمكنهم من إجراء معاملاتهم بأريحية، إضافة إلى توفير مواقف قريبة ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في فروع البنك المختارة، جنبا إلى جنب مع مصاعد الكترونية مدعمة بلغة البرايل، لتوفير الراحة والسهولة لهم من وإلى الفرع، وتهيئة أماكن لجلوسهم ومرافقيهم.

