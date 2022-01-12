مال وأعمال

يواصل بنك برقان دعمه للمحترفين الرياضيين الكويتيين عبر رعايته لبطل أبطال العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة طارق القلاف. وتأتي هذه الرعاية للعام الثامن على التوالي ضمن جهود بنك برقان للارتقاء بالقطاع الرياضي والرياضيين وتمكينهم للمنافسة في مختلف المحافل. وخلال مسيرته الرياضية، تمكّن القلاف من الفوز في العديد من البطولات على المستوى المحلي والعالمي، والحصول على ما يقارب 380 ميدالية وسيف الشرف لأحسن لاعب على مستوى العالم وذهبية بطل أبطال العالم. ويعدّ القلاف مثالاً مشرّفاً للرياضيين الكويتيين الذين تمكنّوا من تحدي الإعاقة وتحقيق العديد من الإنجازات المبهرة.

وبدعم بنك برقان له ورعايته لأنشطته على مدار عام 2022، سيتمكّن القلاف من التنافس في العديد من البطولات المهمة والتواجد في المعسكرات التدريبية الخاصة بها؛ من ضمنها، بطولة سان خوسيه-كالفورنيا، بطولة بنسيلفانيا، وبطولة ريتشموند. هذا بالإضافة لمشاركته في مباريات التحدي بالكويت المزمع إقامتها في شهر ديسمبر 2022.

وفي هذه المناسبة، قالت حصة النجادة – مدير العلاقات العامة في بنك برقان: «نحن فخورون بهذه الشراكة للعام الثامن على التوالي، فبنك برقان يسعى دائما لدعم ورعاية المواهب الرياضية الكويتية وتوفير اللازم لرفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم في سبيل إعلاء اسم الكويت في جميع المحافل الدولية وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وللوصول بالأبطال الكويتيين إلى أعلى المراكز. كما يؤمن البنك بشكل مطلق بموهبة القلاف وقدرته على تخطي الصعاب لتحقيق المراكز الأولى في العديد من البطولات والمحافظة على ألقابه».

ومن جانبه، قال طارق القلاف: «تتواصل الانجازات في مبارزة ذوي الاعاقة بوجود علم الكويت بالمحافل الدولية، على صعيد مشاركاتي بالولايات المتحدة الامريكية بدعم متواصل وللسنة الثامنة على التوالي من بنك برقان، الذي قام مشكوراً بدعم ابناء الكويت المنجزين على مر الأعوام الماضية. واتوجه للبنك بخالص الشكر الجزيل لإتاحته الفرصة لنا واحتضاننا لتعزيز الروح الوطنية والارتقاء بالقطاع الرياضي في الكويت».

