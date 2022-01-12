مال وأعمال

صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد انه وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي فإن البنوك ستطبق قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في البنوك المحلية إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال كما تراه مناسباً.

وأكد الماجد أن البنوك مستمرة في تقديم خدماتها لعملائها من خلال فروعها المنتشرة في كافة أنحاء البلاد بالإضافة إلى ماتقدمه من خدماتها الإلكترونية بما فيها التحويلات المالية محلياً فيما بين البنوك والتحويلات إلى الخارج، كما أن أجهزة السحب الآلي تعمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.

