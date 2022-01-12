النهار Plus

الملاءة المالية للمبادرات والتحلي بالصبر في تنفيذ المشروع وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية للمشاريع المتوسطة والصغيرة من أهم النصائح لرائدات الاعمال الكويتيات بهذه الكلمات بدأت مؤسس شركة EZ CHARRGE مبادرة الاعمال المهندسة عذوب الزويد حديثها لـ النهار، مؤكدة أن بيئة الاعمال الكويتية أصبحت جاذبة اكثر منها في الماضي واصفة الوضع بانه يسير الى الأفضل في اتخاذ الإجراءات وتطبيق القوانين والبعد عن الروتين والإجراءات الورقية.

وخلال الحوار قالت الزويد إن المرأة الكويتية تبذل جهدا كبيراً في بيئة الأعمال لتحقيق الأهداف الطموحة حيث نرى كثيراً من الأمثلة النسائية البارزة في تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بيد ان الزويد عادت وأشارت الى انها لم تر نجاحا باهرا يصل الى مرحلة الرمز المتألق الا قليلا، خصوصا وان المرأة تتأثر بالمنزل والبيئة على الرغم من التسهيلات التي تقدم لسيدات الاعمال في المجتمع الكويتي. وقدمت الزويد روشتة علاج للمرأة الكويتية ورائدات الأعمال الكويتيات في بداية الطريق أبرزها التحلي بالصبر والجلد نظراً لان أصحاب المشاريع قد يتفاجؤون بكثير من المفاجآت في خطوات المشروع المتلاحقة، مضيفة انه يجب التركيز على التجارب الحقيقية في السوق بعيدا عن دراسة الجدوى الاقتصادية المزيفة،حيث يجب ان يكون هناك اهتمام كبير بدارسة الجدوى الحقيقية ودراسة السوق عمليا وعلى الواقع،بعيدا عن الأوراق، مؤكدة ان المبادرة يجب ان تقوم بتجربة المنتج وكيفية تقبل المستخدمين له، وردة الفعل من المستهلك وهل يحتاج تعديل وهل هو مقبول لدى المستهلك ام لا. وأشارت الزويد الى أن جائحة كورونا اثرت على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وشملت مختلف القطاعات، على سبيل المثال قطاع التكنولوجيا وإكسسوارات الأجهزة الجوالة التي تتأثر بتداعيات كورونا مثلها مثل باقي القطاعات لكن هناك قطاعات اخرى شهدت رواجا وأرباحاً عالية خلال الجائحة مثل قطاعات الادوية والغذاء.. وفيما يلي التفاصيل...

بداية، نود التطرق لفكرة المشروع وتأسيس الشركة؟

فكرة المشروع تتمثل في توفير أجهزة لشحن الأجهزة الذكية متعددة الاغراض والاستخدامات لجميع أنواع الهواتف النقالة والايباد والبوربانك ثم توسعنا في مجال الأجهزة الاكترونية الذكية.

حدثينا عن طبيعة الجهاز وهل الفكرة موجودة سلفا؟

بدأت الشركة عملها فعليا عام 2014 مع أول ظهور لجهاز الشحن البوكس.الجهاز على هيئة بوكس لتسهيل عمليات الشحن للأفراد والجماعات في الشوارع والحدائق والمجمعات التجارية، أما الفكرة كانت متاحة في الخارج بشكل كبير في جميع دول العالم لكن لدينا في الكويت الوضع مختلف نظرا لوضع المجتمع الكويتي الخاص الذي يحافظ على العادات والتقاليد لذا حرصنا على تطوير الجهاز ليشمل أماكن مخصصة للشحن على هيئة بوكس او خزينة صغيرة توجد في المجمعات او النوادي او الجمعيات التعاونية.

هل تطورت الفكرة مع مرور الوقت؟

مع تطور الصناعة، توصلنا لصناعة شواحن على شكل نوت او شنطة صغيرة للرجال والسيدات ويناسب الجميع وهي صناعة من خامات جيدة من اجود أنواع الجلود والاسلاك، بالإضافة الى البطاريات المستخدمة للشحن وتحتوي الشواحن على شاحن عادي وايضا واي فاي ليشحن جميع أنواع الأجهزة.

ما أثر جائحة كورونا على أعمال الشركة؟

كورونا أثرت على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وشملت مختلف القطاعات على سبيل المثال قطاع التكنولوجيا واكسسورات أجهزة المحمول وتتأثر بتداعيات كورونا مثله مثل باقي القطاع لكن هناك قطاعات شهدت روجا وارباحاً عالية خلال الجائحة على عكس ما بحدث مع قطاعات الادوية والغذاء، ولذا فنحن شهدنا فترات معاناه وفترات رواج للمبيعات.

اما فترة ما بعد كورنا شهدت انتعاشا كبيرا في المبيعات نظرا لخروج الناس الى الحياة الطبيعية وعودة العمل والدراسة واحتياج الأشخاص لشحن الأجهزة بات مطلبا كبيراً.

هل تقوم الشركة بتجارب على المنتجات قبل طرحها في الأسواق؟

نحرص على تجربة المنتجات بشكل شامل من قبل الموظفين في الشركة وانا شخصيا أقوم بتلك التجارب على مختلف المنتجات بالتعاون مع الاهل والأصدقاء والتأكد من جودة المنتج وبعد ذلك يتم طلب الكميات للطرح في السوق.

ما ابرز التحديات التي واجهتكم في اطلاق الشركة؟

التعامل مع المرأة يختلف كثيرا عن التعامل مع الرجل في كافة قطاعات الدولة سواء الحكومية أو الشركات نجد التعامل باختلاف عندما يكون هناك رجل في الموضوع.

هل بيئة الأعمال في الكويت طاردة ام جاذبة؟

بيئة الاعمال أصبحت في الوقت الراهن جاذبة اكثر عنها في الماضي حيث يسير الوضع الى الأفضل في اتخاذ الإجراءات وتطبيق القوانين وكذلك البعد عن الروتين والإجراءات والأوراق واستخراج الرخص التجارية.

برأيك هل الوضع في الماضي اختلف عن الوقت الحاضر في مجال الأعمال؟

المشاريع التجارية تحتاج إلى الصبر والمرونة والتعديل والتحويل الى أفكار أخرى في حال عدم نجاح المشروع.

برأيك هل اختلفت الدورة المستندية عما كانت عليه قبل كورونا؟

بالتأكيد، الأعمال الحكومية والإجراءات تسير بوضع سريع حالياً أكثر من ذي قبل وهو الأمر الذي عزز كثيراً من إنجاز الكثير من الإجراءات بشكل سريع ودفع نحو إنجاز تلك الاجراءات التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً قبل كورونا.

هل طلبتم من صندوق المشروعات تمويلاً لمشروعكم؟

مشروعنا قائم على التمويل الذاتي منذ بدايته، وقد لجأنا إلى الصندوق فيما بعد، حيث قام الصندوق بتقييم الميزانيات والحسابات الدورية للمشروع بشكل دقيق وتأكدوا من صحة موقفنا وحقيقة أعمالنا التشغيلية، ولذا قام الصندوق الوطني بالتأكد من تفردنا في منتجاتنا في السوق ولذا كانت النظرة إيجابية علي المشروع.

هل حصلت على حقوقها في مجال البزنس؟

المرأة الكويتية تبذل جهداً واضحاً في بيئة الاعمال لتحقيق الأهداف الطموحة، لكن لم ار نجاحا باهراً حتى الآن، وأعتقد أن المرأة تتأثر بالمنزل والبيئة على الرغم من التسهيلات التي تقدم لسيدات الاعمال في المجتمع الكويتي، حيث إن الوضع أحيانا يواجه ببعض التحديات التي تواجه سيدات الاعمال وليس كل الأشخاص من ذوي العقلية المتفتحة.

ما هي النصائح التي تودين تقديمها للمرأة في مجال العمل؟

بداية أنصح رائدات الأعمال في الكويت بالتحلي بالصبر، حيث إن صاحب العمل يجد الكثير من المفاجآت في خطوات المشروع ولابد من إعداد دراسة جدوى شاملة قبل البدء في المشروع، لأن دراسة السوق عملياً وعلى الواقع أمر على جانب كبير من الأهمية كما يجب تجربة المنتج والتأكد من تقبل العملاء له وردة الفعل وهل يحتاج تعديلاً وهل هو مقبول لدى المستهلك ولا يجب ان تأخذنا الاحلام الوردية، كما يتم تقييم الإجراءات والتراخيص لأكثر من شهر وجعل خطط بديلة للمشروع والمقدرة المالية لتحمل وتغطية المشروع على الأقل لا تقل الفترة عن عام ليقف المشروع.

