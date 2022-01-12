النهار Plus

لا توجد هناك معادلة واحدة للنجاح، فنحن نأتي من بيئات وأماكن مختلفة، بخبراتٍ متفاوتة، وعقليات مبدعة بطريقتها الخاصة. لذا لا يمكننا إخبارك بالذي يتعين عليك فعله لكي تكون ناجحا، ولكن يمكننا أن نخبرك بالصفات المشتركة بين الناجحين،

نقدم لكم 10 صفات تتحلى بها رائدة الأعمال الناجحة.

1- العقلية الريادية: القدرة على مواجهة التحديات، اخذ المخاطر المدروسة، الليونة في تعديل المشروع عند الحاجة، إيجاد فرص لتطوير المشروع، الثقة بالنفس والتفاؤل.

2- حب الاستطلاع: الفضول، ومهارة طرح الأسئلة لاكتشاف معلومات جديدة. مثلا: كيف سيتغير السوق الذي اعمل به بعد ثلاث او اربع سنوات من الان؟ ما الذي يحتاجه الزبون الان وما الذي سيحتاجه الزبون في المستقبل؟ كيف سيتصرفون المنافسون بالسوق؟ ما هي التجديدات التكنولوجية وكيف لها ان تؤثر على مشروعي وعلى السوق ككل؟

3- النظام والانضباط: القدرة على بناء خطة عمل واستراتيجية واضحة لإنشاء وتطوير الشركة، النظام والانضباط في تنفيذ الخطة مع وجود ليونة لتعديل الخطة في حال وجود تغيرات في السوق التجاري. 4- الشغف والإبداع: الشعور بالحماس الشديد واللهفة لبناء وتطوير المشروع والإبداع في تهيئة قيمة مميزة للزبائن من خلال المنتجات او الخدمات المختلفة التي توفرها شركتك. ايضا، استخدام الإبداع في تسويق المشروع، تشغيله، وفي ايجاد حلول وأفكار جديدة ومبتكرة.

5- الرغبة في التعلم: الاخذ بعين الاعتبار الثغرات الموجودة وتعلم ما يجب تعلمه لإنجاح المشروع. مثلا، اذا لم تكن لديك خلفية في مجال ريادة وإدارة الأعمال، اقرأي كتبا، سجلي في كورسات ريادة اعمال، احصلي على استشارة مهنية من خبيرات بالمجال، أو انضمي إلى حاضنات أو مسرعات أعمال توفر تدريبا على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع تجارية.

6- قوة الإرادة: طريق ريادة الأعمال ليس طريقا سهلا، سيتعين عليك أن تكون دائم التطور وإلا ستواجه خطر الاختفاء. هذا النوع من التحدي قد يشكل عائقا لدى البعض، لذا عليك أن تتحلى بالصبر والعزيمة من البداية حتى تستطيع أن تحقق الأهداف والخطط التي ستضعها.

7- المثابرة والإصرار: واحدة من أهم العلامات للقدرة على النجاح في ريادة الأعمال هي الإصرار على النجاح والمثابرة حتى وصول الأهداف. عدم قبول كلمة كلا او عدم التنازل أمام اي من التحديات، متابعة المسيرة يوميا وبكل طاقاتك هو مفتاح نجاحك ونجاح مشروعك.

8- لا تخف المخاطر: أخذ المخاطرة يعتبر خطوة أساسية في حياة رائدة الأعمال، حيث نراها دوما في قصص النجاح. فمثلا، حولت باربرا كركرون، رائدة الأعمال والكاتبة الأميركية، قرضا بقيمة 1000 دولار إلى شركة عقارات بلغت قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

المخاطرة ليست متعلقة بالمال وحسب كما يظن البعض، فمن الممكن أن تخاطري بفكرة جديدة، أو تخاطري بتكريس وقتك كاملا لمشروعك، تعددت الطرق والهدف واحد.

9- التحلي بالمرونة: دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فأنت لا تعرف ما يخفيه لك الغد. لذا يجب أن تتحلى بالمرونة، وحيثما تُوضع، سيكون عليك أن تُزهر.

10- تمتلك شبكة معارف واسعة: شبكة المعارف ليست بقدر الكروت الشخصية والمعارف السطحية، بل يجب أن تكون شبكة معارفك تحتوي على أشخاص يمكنهم أن يعودوا عليك بالنفع. وبالطبع، يجب أن تتخلص من الأنانية، وتقيم علاقات ذا منفعة مشتركة، لذا فكر كيف يمكن تقديم المساعدة قبل أن تفكر في طلبها.

