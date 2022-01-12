النهار Plus

أكدت د. سهى عطا الله أنه من الضرورة أن يتم تسويق إدارة الابتكار في كل القطاعات الحكومية لأهمية هذا المفهوم، وتأثيره على المجتمع بشكل إيجابي.

وأشارت عطا الله الحاصلة على دكتوراه في الابتكار من جامعة الخليج في البحرين، وناشطة مجتمعية ومحاضرة ولديها مشاريع خاصة، في حوار خاص لـ«النهار» إلى أن البيئة الكويتية خصبة وقابلة لتطبيق أفكار جديدة تتعلق في الابتكار لخلق فرص تواكب تحقيق الـ 17 هدفا للتنمية المستدامة.

وأوضحت ان هناك أربع جهات حكومية لديها توجهات في التعامل مع مفهوم الابتكار هي مدينة صباح السالم الجامعية ومركز التقدم العلمي ومركز صباح الأحمد للابداع والابتكار، وتطرقت عطا الله للكثير من النقاط الإيجابية المتعلقة بإدارة ومفهوم الابتكار، وجاءت التفاصيل كالتالي.

ما مفهوم إدارة الابتكار؟ وهل تجدين له قابلية للتطبيق في قطاعات الدولة؟

الابتكار عبارة عن تطوير فكر واسلوب أو أداة موجود في الحياة، لم يتم اعطاؤه احقيته ولم يتم ممارسته خلال العمل والانتفاع به، قد يكون فكراً او اسلوب تدريب او إدارياً بطريقة حضارية على ارض الواقع للاستفادة منها، وافكار جديدة غير متداولة، يمكن الاستفادة منها لاحقها، في النهاية نستخدم علم الابتكار لتطوير وخلق فرص جديدة او افكار في المجتمع ليستفاد منه، واذا لم يكن في هذه الصورة لا يسمى ابتكارا، وقابليته للتطبيق تعتمد على حسن الادارة في جهات او مؤسسات او هيئات حكومية.

هناك فجوة كبيرة بين التعليم الواقعي حاليا، فهل هناك خطة ليواكب الطموحات ليشكل ثقلا مجتمعيا..؟

لابد أن يكون مستحدثا، ومطورً ليأتي بفكر مميز ليتلائم مع متغيرات الحياة، ولو لاحظت انه في الكويت لدينا مؤسسة التقدم العلمي «kFAS»، ومركز الابحاث و مدينة صباح السالم الجامعية ومركز صباح الأحمد للابتكار والابداع وهذه الجهات الأربع، لدي تواصل شخصيا معه، خاصة أنه بعد انتهائي من الدراسة والتخرج تواصلت معهم، لديهم ابتكارات، لذلك أي جهة أو مركز أبحاث لديهم مختبرات فمن الطبيعي ان تكون لديهم عملية وإدارة الابتكار، مع العلم انه قد يكون موجودا في السابق ولكن ليس له تعريف او لم يتم تسليط الضوء عليه.

البحث والاطلاع

كيف تجدين فنيات هذه الإدارة؟ وهل هي مرغوبة في الجامعات الخليجية أو المؤسسات المهتمة بالابتكارات والاختراعات..؟

من الطبيعي أن يكون لها اهمية ومرغوبة في المجتمعات و الجامعات، والفنيات العالية تقوم على البحث والاطلاع للاستفادة، خاصة أن دولا كان لها اسبقية في تطوير هذا الفكر و النهج، ودعنا نطرح مثالا تعرضنا له أثناء جائحة كورونا في موضوعات محددة المشروعات الصغيرة المتوسطة الحجم، خلال فترة كورونا تعثرت وأغلبية الشركات وعالم البيزنس توقف كليا، ولو كان لدينا مركز أبحاث او فكر مطور مع العلم مرت سابقا أزمات مالية تضررت بعض الشركات خلال عامي 2013 و2018، ماذا حدث، حينها وتم الافلاس وتضاربت البورصات العالمية لفترة ثم نهضت من جديد، لذلك نحاول ان نبحث عن اسباب سقوط البورصات والشركات ونحاول ايجاد معالجة الأمر، وتطويرة لتلاشي حدوثه مستقبلا، خاصة ما يتلائم مع البيئة المحلية في الكويت او قطاع المشروعات المتوسطة مثلما ذكرت، فالابتكار يعتمد ويتماشى بالاقتران مع التكنولوجيا، لذلك استخدام التكنولوجيا في قدر الامكانيات من خلال التجارة البحوث والجامعات والمختبرات، واستخدامها حتى تسهل للوصول الى حلول لكل المشاكل التي تعترض طريقك ممكن يكون فكرا او اسلوبا غير متداول، استخدام التكنولوجيا يساعد في القيام بشيء لم يسبقك اليه احد وتطبيقه على أرض الواقع، والتكنولوجيا في الابتكار تساعد على النجاح، ولو لاحظنا ان جامعة الخليج في البحرين بما أنني تخرجت منها، لاحظت أن هناك كثيرا من الدول الاجنبية التي اطلعت على تجاربها تتعلق في إدارة الابتكار، ولديهم دراسات في إدارة الاعمال والهندسة والطب وغيرها من المجالات واتمنى ان يكون لدينا في اللكويت اهتمام، مع العلم أن هناك معلومة أنه سيتم استحداث في الجامعة إدارة جديدة وخبر مفرح اذا تمت العملية، واتمنى أن أرى التطوير الابتكارات في الكويت فهو مجال واسع في كل اتجاهات الحياة ومن الممكن ان تستفيد منه كل طبقات المجتمع واذا نجحت الفكرة في الابتكار قد تجد من يعرض عليك شراء هذه الفكرة.

هل يسهم برنامج إدارة الابتكار في تنمية المسؤولين العاملين في الدولة..؟

من المؤكد لانه بمثابة تطوير الذات، ولو فرصنا انك انتظمت في دورة مختصة في هذا ولم تطبقها عمليا، في الدوام والحياة او في البيت، كأنك لم تقم بشيئ، ولابد في تطوير واستئصال الفكر القديم والتغيير للافضل، وهناك جانب مهم أن هناك دراسة شخصية ان هناك ادارات حكومية في الجهات الحكومية ترفض التغيير والتطوير وأحتفظ بالأسباب، ولن اتطرق لها، ومن الجوانب الإيجابية أن الابتكار يساعد على دعم وتطوير فكر المسؤولين في الدولة، علما ان البنك الدولي وضع 17 هدفا من بينها التطوير في الصحة والتعليم والقضاء على المجاعة، وهذه الاشياء مرتبطة مع بعض واذا تم التطوير في الادارة فانت استطعت الانتقال لمرحلة إيجابية، حتى أنه تدريجيا فكر المراجعين للوزارة او المؤسسة الحكومية يتغير مع الأساليب الحديثة وكلها انعكاسات تعود بالنفع على الدولة، مع العلم أن الدول الاخرى قد تعجب بما طرحته محليا وتحاول الاستفادة منه دوليا ويكون لك السبق والتنمية، من خلال تبادل الثقافات والمعلومات والتجارب، وكله من التطوير نحقق من 17 هدفا، وكان المغفور له الشيخ صباح الاحمد قال «لابد من السعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتطوير»، وأنا شخصيا أعتبره رحمه الله قدوة ومثلاً أعلى ورائدا في الابتكار وداعٍ للاستدامة وتطوير الدولة.

الأرض الخصبة

هل هناك أرضية خصبة في الكويت لهذه الابتكار وموجودة على مستوى الجامعات؟

ذكرت ان جامعة صباح السالم تسعى لذلك وتوجد جهود الدكتورة «انتصار المضاحكة» في ادارة العلوم الصحية، ولديها اهتمام كبير، واتوقع انها ستتطور شيئا في المجتمع وتترك بصمة ستظهر نتائجها لاحقا وهناك أسماء أخرى مجتهدة في بعض المجالات، وانا كذلك عملت على التطوير في الرياضة وطورت الاتصال مع الذين يتواصلون معي في هذا الجانب، لذلك الكويت ارض خصبة واعتقد ان جائحة كورونا على الرغم من سلبيتها اعطت مجالا للمواطنين ان يعملوا ويستخدموا التكنولوجيا ومحاولة اعادة الحياة سواء تجارة وتعليم.

هل إقامة المحاضرات والورش في تسويق هذا العلم له حضوره من قبل الجنسين..؟

طبعا والدليل انني قدمت احد البحوث في المعهد العربي للدراسات والتخطيط لدى ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك، وتحدثت عن المشروعات الصغيرة في مجال الرياضة خاصة الأندية والمؤسسات الصحية وكان هناك حضور وتفاعل كبير، والكويت تعتبر رائدة في تنوع المشروعات المتوسطة والصغيرة، والدليل مثلما ذكرت ان التكنولوجيا وتأثيرها واضح في المجتمع الكويتي والغالبية تستطيع تسويق منتجاتها من خلالها.

بوادر مجتمعية

كيف نستطيع أن نرغب أفراد المجتمع بهذا النوع من العلم والإدارة، وهل توجد بوادر مشجعة من قيادات الدولة؟

المحفزات موجودة لكن توجد تحديات، وأنا شخصيا متفاءلة، والدولة لم تقصر ووفرت كل الإمكانيات والوسائل لراحة المواطنين وتجاوز التحديات مهما كانت، ووصلنا لمرحلة الثقافة المجتمعية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والدليل أن بعض الجامعات فتحت مكتبات الكترونية ونستطيع الدخول والقراءة والتفاعل والوضع يتلاشى والمجتمع الكويتي مجتمعا حضاريا يواكب كل المتغيرات.

كيف تجدين وسائل التواصل وتأثيرها الإيجابي والسلبي؟

أبسط مثال ان السوشيال ميديا جعلتنا نتواصل واقعيا ونعمل لقاءات صحافية ومتلفزة من خلال نوافذها، كما أنها ايجابية ومهمة واسهمت في نقلة نوعية في كل المجتمعات، بغض النظر ان هناك سلبيات مزعجة وتسبب فتنا لكن دعنا ننظر لإيجابياتها فقط، بمثابة سلاح ذو حدين واتمنى ان يتم استخدامه في جهة البناء والسلام والنجاح والتواصل فقط

هل توجد لديك مشاريع خاصة في خدمة المجتمع او محاضرات او أفكار خلال تخصصك الحالي؟

الإدارة التي اعمل بها حاليا نشطة جدا مع بقية الادارات، وهناك افكار ايجابية للنجاح وابقى بنت البلد وسأسهم في التنمية، ولدي حساب في السوشيال ميديا لتدريب النساء والرجال «اونلاين» ولدي طاقم فني نسعى لتطوير الحالة الصحية للمشارك ليعيش في صحة وعافية وانتظام ورفاهية في المجتمع.

