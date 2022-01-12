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في اطار استمرارها تقديم الندوات الثقافية أقامت الجمعية الكويتية للدراسات العليا ندواتها النسائية تحت عنوان «حقوق المرأة الأكاديمية والاجتماعية بين الواقع والمأمول» وبدأت الندوة بكلمة من مقدمة الندوة رئيسة لجنة شؤون المرأة الأكاديمية بالجمعية الكويتية للدراسات العليا د. منى العنزي قالت فيها: حرصت الكويت على تحقيق التنمية المستدامة وتأكيدا على أهمية اهداف التنمية المستدامة لعام 2035 وايمانا بدور المرأة المحوري في مسيرة الازدهار والتنمية في مجتمعنا نظمت لجنة الجمعية الندوة النسائية تحت عنوان (حقوق المرأة الأكاديمية والاجتماعية بين الواقع والمأمول». وذلك لمناقشة مفهوم تمكين المرأة ودور هذا التمكين في تحقيق التنمية المستدامة وما المعوقات والحلول وما الجانب الحقوقي وفق الاتفاقيات الدولية، ويسعدنا ويشرفنا وجود رئيسة مركز دراسات وابحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة لبنى أحمد القاضي، والمحامية عذراء الرفاعي مقيدة أمام المحكمة الدستورية والتمييز.

بدورها قالت د. لبنى القاضي بأن الكويت وقعت على تطبيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 من بين 160 دولة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الهدف الخامس من الاتفاقية معني بتمكين المرأة، أكد أن ضرورة المساواة بين الجنسين تعني أن تتمتع النساء والفتيات في كل مكان بحقوق وفرص متساوية مع زملائهم من الرجال. وأضافت القاضي تعد مساواة المرأة مع الرجل وتمكينها أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولكنها أيضًا جزء لا يتجزأ من جميع أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة. باختصار، لافتة إلى أن جميع أهداف التنمية المستدامة تعتمد على تحقيق الهدف 5، وأن المساواة بين الجنسين = حرية الاختيار + تكافؤ الفرص + المساواة في العائد.

وبينت القاضي أن نسبة النساء الكويتيات في القوى العاملة من حملة الشهادات الجامعية ضعف نسبة الرجال.

- لكن تبلغ نسبة المرأة الكويتية في المناصب القيادية فقط 21% في الوقت الحاضر.

- إلى جانب التدريس، عدد النساء الكويتيات أكثر من عدد الرجال في مجالات الطب وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد والمهن التقنية (الصحة المساعدة).

وأشارت إلى أن عدد الاناث الحاصلات على الشهادات العليا في جامعة الكويت أكثر من الذكور، مشيرة إلى أن أعداد الطلبة الخرجين في كليات الجامعة لعام 2019/2020 بلغ 1174 ذكرا، و4118 انثى، بنسبة بلغت 77.8%.

ولفتت إلى أن نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في الجامعة بلغت 18 في المئة بالنسبة للرجال، و4% منهن يعملن في مجلس الجامعة، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 2% من أجمالي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والبعثات 43%، فحين ان الخريجين بلغ نسبة الاناث 78% من أجمالي الطلبة.

وأوضحت القاضي أن من أسباب عدم تمكين المرأة من المناصب القيادية في الجامعة بنسبة أعلى هو عدم اختيار المرأة من قبل اللجان المنوطة التي تكون أغلب أعضائها من الرجال، بالإضافة إلى أن بعض الأساتذة النساء لا يرغبن بعدم الترشح، لاعتقادها بأن المنصب صعب الحصول عليه، أو أنه متاح للرجل فقط، وهذه المشكلة التي تواجه عملية تمكين المرأة بالجامعة.

أشارت القاضي أن الكويت تتمتع بوجود الكثير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تمكين المرأة، من أبرزها العمل بين الجهات الحكومية وجمعية المحامين والهيئة العامة للقوى العاملة والتأمينات والقطاع الخاص ومن أبزر نتائجها صدور قانون عدم التحرش الجنسي في العمل، والآخر عدم التمييز الاجتماعي في إعلانات الوظائف.

واختتمت القاضي بأن المرأة شريك في تحقيق التنمية المستدامة، وقد ساعدت مساهمتهن على تقدم المجتمع، مؤكدة بأنهن يستحقن التقدير وتكافؤ الفرص والمكافآت.

