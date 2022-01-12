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أطلقت الفنانه فاطمة كريمي اغنية جديدة بعنوان (اولى تالت) وهي من كلمات احمد عبيد والحان فاطمة كريمي التوزيع الموسيقي قام به حسام حمدي وتم تنفيذ العمل مابين القاهرة والكويت بمشاركة اهم الموسيقيين في الوطن العربي واشرف على العمل المايسترو حسام حمدي.

وقد صرحت فاطمة كريمي عن الاغنية حيث قالت: اتمنى ان يكون لاغنية «اولى تالت» صدى وانتشار مستحق كون العمل «متعوب عليه» وانا مؤمنة ان الاغنية «حلوة» من ناحية الكلمات وانتقائها وايضا عندما يكون اللحن ايضا نفس المسار ومتفائلة في ظل وجود عوامل نجاح الاغنية من خلال باقي الترتيبات التي اظهرت الاغنية كما يسمعها الجمهور حاليا وهي باللهجة المصرية.

وعن اختلاف اللهجات والتي يقدمها الفنان عموما اذا كانت تخدم الاغنية قالت: اللهجات تأثر في نجاح الاغنية لان كاريزما الفنان واداءه والتوزيع واللحن كل ذلك يعمل علامة فارقه في الاغنية وليس التنوع في اللهجات وعن قيامها بتلحين الاغنية وادائها قالت: المطرب دائما يغني باحساس الملحن فأذا كان المطرب هو الملحن فهنا سوف تكون المعادلة واضحة للجمهور والاحساس سوف يصل «صح». يذكر ان اغنية «اولى تالت» تاتي ضمن مجموعة الاغاني السينغل التي سوف تطرحها فاطمة كريمي خلال العام الجديد وذلك ضمن خطة تم وضعها بالتعاون مع مجموعه متميزة من الشعراء والملحنين وسبق ان طرحت أغنية بعنوان « انت مغرور» وهي من كلمات الشاعر الراحل الشيخ دعيج خليفة الصباح والذي اتى ضمن الميني ألبوم «متغرب» والذي حاز على إعجاب الجمهور.

