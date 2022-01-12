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طرحت الفنانة أصالة اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «سلطان المحبة» وذلك على يوتيوب، من كلمات الامير فيصل بن تركي بن عبد الله، الحان الموسيقار د.طلال وتوزيع موسيقي حسام كامل. ويقول مطلع الأغنية: «أنت سلطان المحبة وسيد اسياد الأحبه، والغرام اللي فـــ قلبي تعشقه وأنا احبه، أنت موال وأغاني، وأشرعة وبحر ومواني، وأسئلة فيها الإجابة حايرة فيها المعاني».

وكانت طرحت أصالة اغنيتها «انا دخيل الله» التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على يوتيوب.

الأغنية من كلمات سعود البابطين، الحان الموسيقار د.طلال، وتوزيع ميثم علاء الدين.

