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انضمت الفنانة أسماء أبو اليزيد مؤخرا لأبطال المسلسل الدرامى الجديد «توبة» بطولة الفنان عمرو سعد.

ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها نهاية شهر يناير الجاري بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالشخصية التي تلعبها ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويواصل المخرج أحمد صالح التحضيرات الخاصة بالمسلسل حيث يقوم بمعاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال المشاركين في العمل استعدادا لانطلاق التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل «توبة» كل من عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصرى، ودياب، وصبا مبارك، وكريم عفيفى، ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من عدد من المؤلفين الجدد ومن إخراج أحمد صالح.

