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غيب الموت الفنانة المصرية القديرة مها أبو عوف،عن عمر يناهز 65 عاما بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناتها مع مرض السرطان الذي تسبب في إصابتها بالتهاب رئوي حاد أسفر عنه دخولها لغرفة العناية المركزة في أيامها الأخيرة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس الخميس، لتلحق بشقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف بعد 30 شهرا على وفاته في يوليو 2019.

والفنانة الراحلة مها أبو عوف من مواليد 1956، وشقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل،ودرست في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

وبدأت الفنانة الراحلة، مسيرتها كممثلة منذ مطلع الثمانينيات، وفي رصيدها ما يزيد على الـ130 عملا تنوعت بين المسرح، والسينما، والتلفزيون، حيث ظهرت وجهاً جديداً في فيلم «لا تظلموا النساء»، ومن مشاركاتها السينمائية المبكرة دورها في فيلم «أنا لا أكذب ولكنّي أتجمل» سنة 1981، وشاركت في الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» 2019، وفي العام ذاته قدمت آخر أدوارها المسرحية في مسرحية «3 أيام في الساحل».

وكانت مها أبو عوف أيضا بين الفنانين المشاركين في «فوازير فطوطة» للفنّان الراحل سمير غانم في العام 1983، وطغت الأدوار التلفزيونية على مسيرتها كممثلة، ومن المسلسلات الشهيرة التي شاركت بها: «عائلة الديناصورات»، «الرجل الآخر»، «فارس بلا جواد»، «أين قلبي»، «أولاد الشوارع»، «راجل وست ستات»، «الخواجة عبد القادر»، «إمبراطورية مين»، «ساحرة الجنوب» و«لا تطفئ الشمس»، وقدمت الراحلة آخر أدوارها التلفزيونية العام الماضي في مسلسلات: «الحرير المخملي»، «الدايرة»، «كله بالحب»، «زي القمر» و«ليه لأ2».

وكونت الفنانة المصرية الراحلة هي وأخواتها فرقة « فور إم « وكانت من أنجح الفرق حينذاك، وبعد توقفهم لفترة كبيرة كانوا قد بدأوا الاستعداد لعودة الفرقة مرة أخرى، وبالفعل بدأوا بروفات الأغاني ولكن جاء مرض أخيها الراحل عزت أبو عوف ليقف حائلا لتحقيق حلم عودة الفرقة حتى رحل عن عالمنا، وقالت بعد وفاته إنه من المستحيل أن تعود الفرقة بعد رحيله، فلا يوجد شيء يمكن فعله بعد عزت.

وكان عزت أبو عوف بالنسبة لها بمثابة الأخ والصديق والأب،وكان موته فاجعة بالنسبة لها،وكانت ترفض فكرة موته وتشعر متناسية أنه قد سافر ولا بد أن يعود في يوم من الأيام، ولكن الحقيقة أنه لم يعد عزت أبو عوف ولكن لحقت هي به بعد صراع طويل مع مرض السرطان،رحلت في هدوء ولكنها تركت أثرا كبيرا في نفوس الكثيرين الذين حزنوا لسماع خبر وفاتها.

الراحلة مها أبو عوف، هي الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة ولذلك لم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة، وعندما تُوفي في مايو من نفس العام كانت حاملا بشهرها الرابع لكنها أجهضت الجنين، ولذا فإن زيجة مها أبو عوف كانت الأقصر بين زيجات الملحن الراحل، وبعد وفاته تزوجت مرة أخرى، وأنجبت ابنها الوحيد «شريف» والذي جاء بعد سنوات من الانتظار حد اليأس،أكد خلالها الأطباء أن مسألة إنجابها مستحيلة، لكنها رزقت بابنها الوحيد شريف قبل نحو 27 عاما، وانفصلت عنه بعد فترة، وبعد انفصالها من والد نجلها ارتبطت بـ «عمر المنزلاوي» وهو زوجها حتى الآن.

