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2021 عام حزين عاشته الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بدأ بإصابة والدها الراحل الفنان سمير غانم بـ«فيروس كورونا»، ثم إصابة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بالفيروس بعد ذلك، وبعد أيام معاناة داخل «غرف العناية المركزة»، صعد روح «سمير ودلال» إلى السماء، لتدخل الابنة الكبرى «دنيا» في حالة حزن استمرت أشهراً عدة، لم يقطعها إلا زوجها الإعلامي رامي رضوان.

«رامي» فاجئ زوجته «دنيا»، مع بداية العام الجديد 2022، بإقامة حفل عيد ميلادها، الذي يوافق الأول من يناير، بحضور أصدقائها وأحبابها، وهي بدورها أعربت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة، مشيرة إلى أنها شعرت في عيونهم محاولة إسعادها بأي طريقة للخروج من محنة وحزن رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

من جهتها نشرت «دنيا» صورا من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على الرسمي على موقع تداول الصور الشهير «إنستغرام»، علقت عليها بقولها: «رامي قال لي اننا خارجين نتعشى أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادي، لأني يومها كنت مسافرة، ورحت لقيت كل أصحابي اللي أنا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت في عنيهم أد ايه هم نفسهم أكون سعيدة».

وأضافت: «شكرا جدا لكل أصحابي واخواتي، ربنا يخليكوا ليا، وشكرا يا رامي يا حبيبي على المفاجأة الجميلة، ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا»، كما نشر«رامي» هو الآخر صورة وفيديو من الاحتفال، حيث ظهرا سويا وهما يرقصان على أغنية عيد الميلاد.

يشار هنا إلى أن قبل أيام قليلة من احتفال «دنيا» بـ«عيد ميلادها»، شاركت جمهورها مجموعة صور لـ«ألعاب» ابنتها «كايلا»، معبرة عن فرحتها بتأمل ابنتها لألعابها من الدمي، ويأتي هذا في إطار أنشطة ومشاركات دنيا سمير غانم المختلفة لتعود رويدا رويدا إلى حياتها الطبيعية.

واستعرضت «دنيا» مجموعة من الألعاب الخاصة بابنتها كايلا رامي رضوان، مشيرة إلى أن ابنتها دائما ما تتأمل في ألعابها ومقتنياتها، حيث نشرت «دنيا»، عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابها على «إنستغرام»، صورا لدمي وألعاب ابنتها كايلا صحبتها بتعليق: «كيلولي تتأمل مع الدمي الخاصة بها».

وفي وقت سابق عبرت الفنانة دنيا سمير غانم، مجددا عن اشتياقها وفقدانها لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، حيث استعادت ذكرياتها وشقيقتها إيمي، معهما بصورة من مرحلة طفولتها، حيث نشر دنيا، صورة برفقة شقيقتها ووالديها، وظهرت دنيا وإيمي بفستانين متشابهين باللون الأبيض، فيما ارتدى والديهما ملابس سوداء اللون.

وكتبت «دنيا» عن والديها الراحلين، في تدوينه عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «يا رب ارحمهم وصبرني على فراقهم.. بجد الفراق ده صعب أوي.. كنت فاكرة إن لما الوقت بيعدي هتعود، لكن للأسف الحياة مستمرة وبنروح ونيجى ونشتغل ونضحك، لكن قلبي موجوع عليكوا أوي ووحشتوني أوي.. الدنيا مختلفة أوي من غيركوا».

