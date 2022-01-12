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تعيش الفنانة منة شلبي، حالة انتعاشة فنية، مع بداية العام الجديد 2022، حيث تشارك في فيلمين ومسلسل 15 حلقة، من المقرر عرضه رمضان المقبل، وتشارك «منة» في بطولة فيلم بعنوان « من أجل زيكو»، الذي طرح مؤخرا في دور العرض السينمائي، ويشاركها البطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو وإسعاد يونس، وكان يحمل اسم «طريق السلامة» وتم تغييره مؤخرا.

ويدور الفيلم حول كريم عبدالعزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى ومتزوج من منة شلبي ولديهما ابن، ويعاني والده من مرض «ألزهايمر»، ومع تتابع الأحداث تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزله وتخبره أن ابنه فاز بجائزة لتمتعه بذكاء كبير، لكنه يصر على أن ابنه غبي وسط أحداث كوميدية.

كما تشارك منة شلبي في فيلم «الجريمة» مع أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في فترة السبعينيات من القرن الماضي، حيث يجسد أحمد عز شخصية مجرم يعاني من الهلوسة ويتم علاجه في أحد المصحات النفسية ولكنه يستطيع الهرب منها.

وعلى صعيد الدراما، تشارك الفنانة منة شلبي في مسلسل رمضاني من 15 حلقة بعنوان «بطلوع الروح» ويشاركها في البطولة عدد من النجوم منهم الفنانة إلهام شاهين، وأحمد السعدني، والمسلسل من تأليف هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن المقرر أن تبدأ «منة» تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

