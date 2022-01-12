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دخلت ريبيكا ويلش التاريخ كأول امرأة حكم تتولّى قيادة مباراة رجال في أقدم كأس محلية في تاريخ كرة القدم، بإدارتها مباراة برمنغهام سيتي وبليموت أرجايل في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي التي أقيمت السبت الماضي على ملعب سانت أندروس غراوند. وكانت ويلش أول امرأة تقود لقاء كاملا للرجال بين فريقي هاروغيت تاون وبورت فالفي دوري الدرجة الثالثة الإنكليزي يوم 18 سبتمبر الماضي.

وتُعتبر ويلش (38 عاما) أفضل حكم امرأة إنكليزية حاليا، وتسلّقت الدرجات في التحكيم، حيث بدأت مسيرتها كحكم لكرة القدم عام 2010، بالتزامن مع عملها مسؤولة في خدمة الصحة الوطنية. قبل أن تتفرّغ بشكل كامل للتحكيم عام 2019.

وقادت عدة لقاءات في الدوري الإنكليزي الممتاز للسيدات، وقادت مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي للسيدات سنتي 2017 و2020، كما قادت لقاء الدرع الخيرية سنة 2020.

وسبق أن كانت ويلش حكما في مباريات للرجال، لكن في الدرجات الأدنى، وفي الدوري الوطني.

في ديسمبر2020، أُضيفت ويلش إلى قائمة حكام النخبة النساء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتصبح حكمة للقاءات الدولية برفقة حكمات نساء أبرزهن الفرنسية ستيفاني فرابارت والألمانية بيبيانا شتاينهاوس.

ونقل عن ويلش قولها قبل المباراة: «بدأت مسيرتي قبل 11 عاما، والآن أنا على موعد مع واحدة من أكبر المباريات في مسيرتي».

وأضافت : «في البداية لم أكن أعرف حقا باختياري كأول حكم امرأة. عندما أفكر في الأمر وأرى أنني أول امرأة تقوم بهذا على الإطلاق، أجد نفسي فخورة للغاية وعائلتي فخورة أيضا».

وتابعت: «أنا متحمسة حقا. هذا ما كنت أعمل من أجله، ومنحي هذه الفرصة للعمل في الدوري الانجليزي أمر رائع بالنسبة لي».

«أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تظهر النساء اللاتي يتربعن على القمة في فئتهن إمكانية الانتقال إلى المستوى الأعلى، وهو ما من شأنه أن يدفع الأخريات للتطلع ومعرفة أن بمقدورهم تحقيق الشيء ذاته».

ولا شك أن دخول السيدات إلى مجال التحكيم في السنوات الأخيرة فتح الباب أمام أخريات كن يفكرهن في ذات الأمر، ففي مونديال السيدات الذي استضافته فرنسا العام 2019 اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 28 حكمة رئيسية لإدارة المباريات، من ضمنهن سيدة من شمال إفريقيا جاءت لتضع لمستها، فشاهدنا أول حكمة تونسية تعتبر الأولى عربيا وأفريقيا في تحكيم مباراة للرجال.

شابة جميلة ذات ملامح شرقية وتتمتع بالجدية، إنها الحكمة درصاف القنواتي وهي من مواليد 1984 وتقيم في تونس العاصمة، وهي مدرسة للتربية البدنية ولعبت كحارسة مرمى في النادي الجامعي في مدينة باردو، ولها سجل حافل في تحكيم مباريات مهمة في كرة القدم للسيدات في إفريقيا، فقد أدارت في العاصمة المغربية الرباط في 15 فبراير 2018 مباراة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم للشابات بين المغرب وجنوب إفريقيا.وذكرت قناة «العربية» على موقعها الالكتروني أنها كانت تحلم بتحكيم مباراة بين ناديي الدربي في الدوري الممتاز في تونس العاصمة الترجي والإفريقي، لكنها فعليا أدارت المباراة التي جمعت بين الترجي والبنزرتي، في الجولة الختامية للدوري التونسي أخيرا، والتي انتهت بفوز البنزرتي بنتيجة 1-2.

وتعتبر الألمانية الشقراء بيبيانا شتاينهاوس أول حكمة نسائية لمباريات الرجال في الدوري الألماني البوندسليجا وأوروبا وربما في العالم، وهي من مواليد 1979 في مدينة باد لاوتربيرج التي كانت تقع في ألمانيا الغربية، وقبل أن تصبح حكما مثل والدها، لعبت شتاينهاوس كرة قدم في نادي مدينتها إس في باد لاوتربيرج وهي ضابطة شرطة وكبيرة مفتشين، وفي 2007 أصبحت أول امرأة تحكم مباريات الرجال للمحترفين، كما أن لديها تاريخا في تحكيم مباريات النساء مثل مشاركتها في كأس الأمم الأوروبية للنساء في2009.وهي تشارك في مونديال فرنسا.

كما تعتبر الإنكليزية آمي إليزابيث فيرن وهي من مواليد 1977 في مدينة لوبورو بمقاطعة ليسترشاير، هي أول حكمة رئيسة في الدوري الإنكليزي في 2010، وذلك بعد حصولها على درجة علمية في الاقتصاد ومهنة بدوام كامل في المحاسبة، بعد أن حكمت كرة القدم أيضا منذ 14 عاما، وأصبحت ثاني امرأة فقط بعد ويندي تومز تتولى منصب الحكم المساعد في كرة القدم الاحترافية الإنكليزية.وهي تشارك في مونديال فرنسا.

ومن أشهر الحكمات العالميات الفرنسية ستيفاني فرابار وهي من مواليد 1983 في إقليم فال دواز، وهي على قائمة الحكام الدوليين لفيفا منذ 2011، وفي 2014 أصبحت أول حكمة في دوري الدرجة الثانية للرجال ثم في دوري الدرجة الأولى، ولها تاريخ في تحكيم المباريات النسائية منها مشاركتها في كأس العالم للسيدات 2015 في كندا. كما أن حكم الراية البرازيلية فرناندا كولومبو أوليانا وهي من مواليد 1991 المشهورة في بلادها، تردد أنها ستشارك في تحكيم مباريات مونديال 2018 في روسيا، وكادت تكون أول حكمة في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم لكن نشر فيفا قائمة الحكام دون إسمها.وقد حصلت على الشارة والترخيص الدولي في 2014 ثم كان أول ظهور لها في ملاعب الرجال خلال لقاء جمع بين ناديي اتلتيكو مينيرو وكروزيرو في الدوري البرازيلي، كما أن بعض المواقع الالكترونية قد اختارتها الحكمة الأكثر جاذبية، وهي بالفعل أشبه بعارضة أزياء!

ودخلت الصومالية جواهر روبل وهي من مواليد 1995، والمعروفة باسم «جيه جيه»، موسمها الكروي الثاني كمسجلة رسميا في اتحاد كرة القدم البريطاني، قد وصلت بريطانيا مع عائلتها وهي طفلة، وبعد أن بدأت دراسة تقنية المعلومات بالجامعة، قررت أن تصبح حكم كرة محترفا لتصبح أول مسلمة حكمه في بريطانيا. ولفتت الأنظار لالتزامها بالحجاب وهي تحكم مباريات للرجال، ولديها خطط من الآن لكي تصبح حكما محترفا ولا سيما في الدوري الأشهر الإنكليزي الممتاز.

