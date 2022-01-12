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تؤكد الحكمة الأسترالية كاتي لويز باترسون أن مجال التحكيم لا يخلو من «تنمر» بعض الجماهير، خصوصا عند إدارتها لمباريات الرجال. وبدأت كاتي البالغة من العمر 26 عاما مسيرتها في التحكيم في ولاية إيلاوارا قبل أن تنتقل إلى اتحاد كرة القدم بسانت جورج، ثم إلى فرع حكام كرة القدم بالدوريات في ولاية نيو ساوث ويلز.

وبحسب تقرير نشره موقع «ديلي ميل» تقريرا فإن «كاتري باترسون صنعت تاريخ الحكام الإناث بإطلاق صافرة البداية، لتعلن أن النساء في كرة القدم قادمات». فالتقرير أكد أنها حكمت في الدوري الأسترالي الممتاز، وتقول عن تجربتها إنها دائما ما كانت تتعرض إلى مضايقات كثيرة من جانب الجماهير، فقط لأنها أنثي، في بداية عملها بكرة القدم كحكم، وكانت التعليقات مثل: «أين الماكياج»، «لماذا لا تحملين حقيبة يد». وأضافت: «هناك طريقا طويلا يجب أن يُقطع حتى تحصل المزيد من النساء على فرص في رياضة كرة القدم، وأن النساء مازلن يحتاجن إلى دعم قوى وتحديدا في التحكيم وكذلك كرة القدم النسائية، لأن البعض مازال يرى أن هذا المجال النساء غير قادرات على تقديم الكثير فيه، وهذه فكرة خطأ بكل تأكيد، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك حكام من الإناث في جميع الألعاب الرياضية الأخرى.

