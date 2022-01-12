النهار Plus

يتردد اسم الحكمة التونسية الحسناء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أي مباراة مهمة يشرف عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتنشر شائعة «استبعاد سمر» عن المباراة المهمة بسبب «صورها المنشورة على حسابها في موقع انستغرام». وتكرر هذا الموقف في مباراة السوبر الإفريقي للعام الماضي الذي جمع الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

وانتشرت شائعة تفيد بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إبعاد الحكم التونسية سمر حسني، من الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وزعم متداولو الاشاعة أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قراره بناء على قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم، القاضي بإيقاف الحكم المذكورة بسبب نشرها لصور غير لائقة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام». والحقيقة أن سمر حسني، تم تعيينها من بعض رواد السوشيال ميديا، لعشرات المباريات المهمة في البطولات الأفريقية، إلا أنها كانت مجرد اشاعات لا أساس لها من الصحة.

حيث كانت بداية تعيينها لتلك المباريات، موقعة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي أفريقيا عام 2018، لتبدأ في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصبح حديث ما قبل كل مباراة مهمة.

سمر المولودة في تونس العاصمة عام 2001، دخلت مجال التحكيم وهي تبلغ من العمر 16 عاما، بالتحديد منذ 3 سنوات، لتصبح أول امرأة تونسية تدخل مجال التحكيم. تعرف نفسها بأنها حكم محترف بالرابطة التونسية، وحصلت على عضوية التحكيم من الجامعة التونيسية -لكرة القدم.

وتعتبر سمر أصغر حكم كرة قدم من بين السيدات في العالم العربي والإفريقي، وسبق لها أن أجرت اختبارا واحدا لتنضم لحكمات الدرجة الثالثة، وهي أدنى درجات التقييم في سلم حكام كرة القدم، بحسب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

تطمح سمر حسني في إدارة مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى للرجال في تونس، ودخول القائمة الدولية والمشاركة في مباريات ضمن المسابقات العربية والإفريقية.

