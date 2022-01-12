النهار Plus

يتأهب البرلمان المصري لمناقشة مجموعة من القوانين مع بداية العام الجديد 2022، تتعلق بالأحوال الشخصية وزواج القاصرات والغارمات والعنف ضد المرأة. ومن العناوين يتضح أن غالبية المشاريع إن لم يكن جميعها تصب في صالح المرأة المصرية بشكل عام، وذلك تماشيا مع الرؤية والإستراتيجية التي سبق وأن حددتها القيادة السياسية في مصر، لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وفي ظل الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكل ما يخص «حواء» المصرية.

ويعتبر قانون «الأحوال الشخصية» المشروع الأهم بين المشروعات المقرر أن يناقشها مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد المطالبات بإقرار قانون جديد يكون قادرا على وضع حلول جادة وواقعية لمشكلات الزواج والنفقة والرؤية والحضانة، وما إلى ذلك من مشكلات فشل القانون الحالي في التخلص منها بشكل نهائي، ويعمل في الوقت ذاته على وضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى، مع الأخذ في الاعتبار أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا في مصر تم وضعه منذ ما يقرب من 100 عام.

العنف ضد المرأة

من المقرر اعادة تقديم مشروع قانون «مكافحة العنف ضد المرأة» الذي سبق أن تقدم به النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان منذ سنوات عندما كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان، ويتضمن مشروع القانون تفسيراً لمصطلحات تحدد العنف ضد المرأة، ومنها الاغتصاب مع تفسيره، والإخلال بحياء المرأة، والتحرش الجنسي، والحرمان من الميراث، وطبقا لمسودة المشروع التي حصلت «النهار» على نسخة منها، تنص المادة الثانية على أن «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة، بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة أو الخاصة» كما تنص المادة الرابعة من المشروع ذاته على أنه «تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم وتضمن مشروع القانون أن تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة.

بدائل للسجن

«الغارمات» واحدة من الأزمات التي تواجهها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، واتخذت القيادة السياسية الكثير من الخطوات لإنقاذهن من السجن وفي هذا الإطار قدم مشروع قانون «الغارمات» الذي يعتمد على عقوبات بديلة عن الحبس، ويقوم على تشغيل الغارمات بشكل غير قسري وبراتب ثابت. وهو مشروع قانون ناقشته لجنة حقوق الإنسان خلال الفصل التشريعي الأول ولم يتم الانتهاء منه، وبحسب مصادر برلمانية مصرية تحدثت لـ«النهار»، فإن مشروع القانون من المقرر إعادة تقديمه مرة أخرى، نظرا لما له من أهمية كبرى، لاسيما وأن الغارمات أزمة حقيقية من واقع المجتمع المصري وهناك آلاف من النساء في السجون نتيجة عدم قدرتهن على سداد دين قد يكون مبلغا زهيدا.

مشكلة منشرة

يعتبر زواج الأطفال القصر في مصر مشكلة تنتشر في الريف بشكل كبير فوفقا لتعداد سكان مصر عام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، هناك 117220 طفلا مصريا في الفئة العمرية من (10 إلى 17 عام) سبق لهم الزواج وفقا لبيانات التعداد، وبالنسبة لحالات الزواج المبكر للإناث الأقل من 18 سنة هناك ما يقرب من 40% حالة زواج مبكر. بإجمالي 118 ألف حالة زواج، وواحدة من كل 10 فتيات مراهقات في الفئة العمرية بين 15 إلى 19 عاما متزوجة حاليا أو سبق لها الزواج.

وتقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال القصر، والذي يعاقب كل من زوج أو شارك أو حرض على زواج الأطفال بالسجن والغرامة سواء كان ولي الأمر أو غيره.

يشار هنا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه خلال الفترة الماضية، مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، فلا يوجد بالقانون المصري ما يجرم زواج الأطفال إلا مادتين، احداهما تنص على عدم توثيق عقد الزواج ما يدفع الى اتمام الزواج عرفيا بما يترتب على ذلك ضياع حقوق الزوجة والأطفال.

