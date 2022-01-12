النهار Plus

«عدو العادات والمورثات الخاطئة».. عنوان معركة تخوضها الكاتبة الصحافية المصرية سكينة فؤاد، منذ سنوات طويلة، وفي جميع المواقع التي شغلتها، فهي الكاتبة ورئيس تحرير و برلمانية، وتولت أيضا منصب مستشار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور.

سكينة فؤاد، امرأة من طراز رفيع، ونموذج للسيدة المصرية التي تكافح وتقاوم كل العادات والمورثات الخاطئة، أخذت على عاتقها قضية تحرير المرأة، وتعتبر مثلا أعلى تحتذي به الكثير من السيدات اللاتي اخترن الكفاح والتحرر الفكري والثقافي، وأردن أن يكون لهن دور إيجابي في الحياة السياسية والاجتماعية.

الكاتبة الصحافية فتحت قلبها لـ«النهار» وكشفت الدور الذي لعبته والدتها في مسيرتها، وكيف تغلبت على مأساة فقدان الأب في سن صغيرة، كما ألقت الضوء على العقبات والعراقيل التي مازال المجتمع يضعها أمام النساء.. وكان الحوار التالي:

? بداية.. إلى أي مدى لعبت مدينة بورسعيد دورا في تشكيل شخصيتك؟

? تعلمت من مدينتي مقاومة العسكري الانجليزي والكفاح وحب الأرض والإيمان بشعب مصر، كما تعلمت من الصيادين الصبر، فحين يلقون الشبكة أحيانا تخرج بكنوز البحر، وفي أحيان آخري تخرج الشباك فارغة، وفي «العدوان الثلاثي» عام 1956، تعلمت من بورسعيد كيف قاومت وانتصرت، فرغم صغر سني، آنذاك، لكنى أتذكر جيدا انتفاضة المصريين على قلب رجل واحد، ولم يكن

هناك فارق بين رجل وامرأة، بل على العكس رأيت بعيني محاولة تهجير النساء البورسعيديات حتى لا يصيبهن أذى، لكنهن رفضن بشدة الخروج من مدينتهن، وشاركن في فرق المقاومة الشعبية..

بورسعيد هي مدينتي، وصانعتي، وملهمتي التي علمتني عبور كل الصعاب في حياتي.

? ما الذي دفعك لتكوين جبهة للدفاع عن حقوق النساء وتبني مطالبهن؟

? تأثرت كثيرا بوالدتي التي ربتني على تحمل الصعاب ومجابهة الأزمات، فأمي كانت جيشي الأهم الذي كان يقف خلفي وقت الشدة، والحقيقة أنها ليست النموذج النسوي الوحيد الذي تأثرت به، فقد تأثرت بكل نساء بورسعيد، وكتبت «ليلة القبض على فاطمة»، فالأمر لم يكن خاصاً بامرأة واحدة، لكنه كان تكويناً نفسياً وعقلياً ووطنياً بالنساء والفتيات،

ومن هنا لم أعش أبدا صراع تفوق الرجل على المرأة، وازداد وعيي لقيمة المرأة بقراءتي لتاريخ بلادي

وأن محاولات التقليل من النساء لا تتعدى كونها موروثاً ثقافياً مريضاً، يبتعد عن جوهر وصحيح الدين، ومن هنا أصبحت أؤمن بقيمة المرأة، وعدم وجود فروق طالما توافر لديها ما يتوافر للرجل من تعلم وثقافة

ومواجهة، ولكني كنت أدرك أن هذه هي بعض خصائص المجتمعات

عندما تفتقد الثقافة العادلة التي تدرك قيمة المرأة وتحترم مقوماتها، وتعرف تاريخها وتاريخ المرأة منذ أن كانت حاكمة، فأعظم اللوحات التي أحبها

هي جدارية للملكة حتشبسوت وهي تنحني على ركبتيها لتزرع القمح، فالمرأة هي الفلاحة والملكة وصانعة قرار وصاحبة قيمة، ومن لا يعرف قيمتها شخص تربيته كانت قاصرة الإدراك لهذه القيم الحضارية والإيمانية، ولا يعرف أن المجتمعات المتقدمة من أهم أسس نجاحها تمكين المرأة.

? في ظل هذه المروثات.. هل تعتقدين أنه من الممكن أن نرى في البلاد العربية رئيساً امرأة أو رئيسة وزراء أو وزيرة دفاع؟

? ولما لا.. فالقضية هنا قضية كفاءة واختيار جماهيري، وهي قضية استناد لأرصدة عمل ونجاح، وشاهدنا في شرق آسيا بي نظير بوتو، وأنديرا غاندي، ونحن أسبق في الحضارة، لكن العقبة تكمن في المجتمع الذي تراكمت عليه

عوامل تخلف كثيرة، ومفاهيم خاطئة ورؤى ظالمة حولت الدين إلى إهدار للدماء، وبعض الرؤى حولت المرأة إلى وردة في الصورة، فالعقبات كثيرة والعثرات كثيرة، لكن تاريخ نضال المرأة طويل لتذليل تلك العقبات، فلا أنسى للرئيس جمال عبد الناصر قرار دخول المرأة البرلمان بعد ثورة يوليو، وإعطائها حقوقها السياسية كنتاج لتاريخ كفاحها الطويل منذ ثورة 1919.

? هل نستطيع القول بأن حياة سكينة فؤاد كان بها نماذج سوية من الرجال ساهموا في تكوين شخصيتها؟

? الحقيقة أن القدر قد شاء لي أن أحرم من الأب مبكرا، لكني انتميت إلى التاريخ والحضارة والثقافة، وكان الزوج شريكاً أساسياً في نجاحي، فقد كنت أرى في عينيه ومضات بريق أثناء لحظات نجاحي، فبقدر إيمان الرجل وسعادته بنجاح المرأة، بقدر ثقته بنفسه، فلا يمكن أن يظلم المرأة رجل عادل أو مثقف أو مستنير، وعندما تغيب هذه الصفات، يموت جوهر الإنسانية، فاحترام الرجل للمرأة هو أحد مقاييس ثقافته وحضارته.

? أصبحتِ مثلا أعلى لكثير من السيدات، فمن مثلك أنت؟

? تتلمذت على يد أجيال عظيمة، وأحببت قراءة التاريخ وخاصة عصور نهضة المرأة المصرية، فكانت مثلي الأعلى الدكتورة عائشة عبد الرحمن التي كتبت رائعتها «نساء في بيت النبي»، كما أني تتلمذت على يد الكاتبة والصحافية أمينة السعيد- إحدى أبرز محررات المرأة، وشاهدات نماذج كثيرة من النساء الناجحات وتأثرت بهن لأنهن حاربن ومازالوا العادات والموروثات الخاطئة، ولهذا أقول هنا أن الـ«كوفيد» الفكري والاجتماعي لا يقل ضررا عن «كوفيد» الصحة.

? مررتِ بتجربة نيابية.. هل تختلف مشاركة المرأة في المجلس عن الرجل؟

? على الإطلاق، فقد كانت المرأة شريكاً أساسياً تحت قبة البرلمان،

أعتز بأني أثرت قضية التطرف وسيطرة الإرهاب، ودائما ما أثارت السيدات قضايا شائكة ومشاركات المرأة دائما ما اتسمت بالقوة والشجاعة، والدليل هو وصول نسب مشاركة السيدات في البرلمان لنسبة غير مسبوقة في التاريخ، وليست كنائبات فقط، ولكن كوزيرات ومحافظات.

? خلال مسيرتك تقلدت مناصب عدة.. ما المنصب «الأقرب إلى قلبك»؟

? ليس هناك أعز إلى قلبي من لقب «الكاتبة»، وكل منصب اقتربت منه كان على أمل أن يحقق كل ما كتبت عنه وأشرت إليه، فعندما فجرت قضية « الاكتفاء من القمح» وأنا نائبة في المجلس كان بحس الكاتبة التي تشعر وتحس بالإنسان.

? عندما كتبت مقالتك التي أثارت جدلا واسعا «من يعمل ضد مصر»، هل كنت تقصدين الإخوان الذين استقلت من منصبك الاستشاري أثناء فترة حكمهم؟

? دون شك، الإخوان يمثلون خطرا على مصر، لكننا انتصرنا عليه، ونرى نفس السيناريو يتكرر الآن في تونس، وأتمنى للأشقاء الأعزاء هناك أن تنتفض ثورتهم وأن يحققوا نفس النجاح الذي حققه المصريون في 30 يونيو و3 يوليو، فحينما خرج المصريون يطالبون بإسقاط الجماعة، ويطلبون من جيشهم الوطني أن يدعم إرادتهم، كان المصريون بحسهم الحضاري الثقافي الوطني قد أدركوا أن كل يوم تستمر هذه الجماعة في مصر سيكون دماراً وضياعاً للهوية الوطنية من تفكيك مقومات الدولة الوطنية، شاهدنا محاولات القضاء على الجيش والشرطة والقضاء وتخريب مؤسسات الدولة لأنهم أدركوا أنهم ليسوا على قدر حكم دولة مثل مصر، ومن هنا فإن شرهم المستطير الذي لم يتغير ولم يتعلموا من تاريخهم الدموي، ولم يدركوا أرصدة الكراهية التي صنعوها بأنفسهم.

? حدثينا عن رؤيتك لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

? الرئيس السيسي اختار بناء الدولة، وقام بإطلاق وتنفيذ 11 ألف مشروع خلال أربع سنوات فقط، أغلبها ستجني ثمارها الأجيال القادمة، كما أنه انتصر للمرأة انتصارا تاريخيا، وجعلها تتقلد كافة المناصب التي كان يقتصر أغلبها على الرجال في عقود مضت.

