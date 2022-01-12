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القدس المحتلة – الوكالات: تواجه عائلة فلسطينية جديدة خطر الإخلاء من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس، مما يزيد من مخاوف حدوث اضطرابات جديدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وتلقت عائلة فاطمة سالم إخطارا لإخلاء المنزل من قبل عضو مجلس مدينة القدس اليميني المتشدد يوناتان يوسف حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» مشيرة إلى أن الإخلاء كان من المقرر أصلا تنفيذه في نهاية ديسمبر لكن الشرطة طلبت إخلاء مرنا بين أواخر يناير وأوائل فبراير. وقالت فاطمة سالم (69 سنة) إنها عاشت طوال حياتها في المنزل المكون من طابقين، حيث تعيش مع أبنائها وأحفادها البالغ عددهم 11 فردا في هذا المنزل.

ولطالما كان حي الشيخ جراح الذي يسميه بعض اليهود الإسرائيليين «شمعون هاتزادك» أو «نحلات شمعون» أحد أكثر أحياء القدس توترا، حيث يعيش الفلسطينيون جنبا إلى جنب مع مجموعة صغيرة من القوميين اليهود اليمينيين الذين تحركوا في أعقاب قضايا الإخلاء المعقدة.

وفي الأسابيع الماضية، كان الحي مسرحا لمواجهات بين محتجين فلسطينين والقوات الإسرائيلية.وكانت معارك إخلاء مماثلة من منازل بحي الشيخ جراح أدت في مايو الماضي لجولة قتال بين إسرائيل وحركة «حماس».

وكان جد يوسف، الحاخام عوفاديا يوسف الذي أصبح فيما بعد الحاخام السفارديم الرئيسي لإسرائيل بمثابة ناشر للجالية اليهودية الصغيرة في حي الشيخ جراح خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي حين أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمر إخلاء عام 1987، إلا أن الأمر لم يتم تنفيذه ولم يتم إلغاؤه، حيث واصلت عائلة سالم دفع الإيجار من خلال المحكمة، بحسب محامي العائلة الفلسطينية. وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل صادرت معظم ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، واستخدمتها في مشاريع عامة أو لإعادة توطين اللاجئين اليهود.

وتصف وزارة الخارجية الإسرائيلية الصراع على أنه نزاع عقاري بسيط. لكن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين المعنيين يعتبرون ذلك جزءا من معركة طويلة الأمد لتحديد مستقبل القدس السياسي.

