عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن متحور «أوميكرون» قد يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا. وحسب وكالة رويترز، شهدت أوروبا 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أول أسبوع من 2022. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كولغ على أن التوقعات تشير إلى أن أوميكرون يصيب أكثر من 50 % من سكان أوروبا خلال 8 أسابيع.

ومنذ أيام قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف إن عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد -19» في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71% خلال الأيام السبعة الماضية. وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.

وتسبب متحور «أوميكرون» في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدة دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا. وعادت الولايات المتحدة لتسجل أعلى رقم يومي عالمي منذ بدء جائحة «كورونا». بينما أعلنت شركة «فايزر» إمكانية التوصل إلى لقاح لـ»أوميكرون» بحلول مارس المقبل. فقد أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس «كورونا» الاثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة بالعالم.

من جهته أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إصابته بفيروس «كورونا» وذلك للمرة الثانية منذ بدء انتشار الوباء قبل نحو عامين. وفي الولايات المتحدة نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلى كندا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ»كوفيد-19».

في المقابل وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إنهاء قيود السفر التي فرضتها سابقا على منطقة جنوب القارة الأفريقية. وأعلنت الحكومة الفرنسية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على رفع فترة الطوارئ والسماح باستئناف السفر الجوي مع دول جنوب أفريقيا. وأكدت الحكومة أن المسافرين لا يزالون بحاجة إلى الالتزام بالمتطلبات الصحية المحددة لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا أن ثمة حاجة للقاح يستهدف السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل بحلول مارس المقبل. وقال بورلا إن «فايزر» وشريكتها بيونتك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل اللقاح السابق وآخر مقاوما للسلالات المتجددة السريعة الانتشار. وأضاف بورلا، أن لقاحات «كوفيد-19» قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس وأن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.

