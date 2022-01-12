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واشنطن – الوكالات: تتخذ مستشفيات في أنحاء الولايات المتحدة بشكل متزايد خطوة استثنائية، بالسماح للممرضات والعاملين المصابين بفيروس «كورونا» بمواصلة العمل في حال كانت الأعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض مطلقا.

وهذه الخطوة هي ردة فعل على النقص الحاد في العاملين بالمستشفيات وأعباء العمل الثقيلة التي يسببها متحور «أوميكرون». وأعلنت السلطات الصحية في كاليفورنيا أن موظفي المستشفى الذين ثبتت إصابتهم ولكن لم تظهر عليهم أعراض يمكنهم مواصلة العمل. بالمثل أبلغت بعض المستشفيات في ولايات رود آيلاند وأريزونا الموظفين أنه يمكنهم مواصلة العمل إذا لم تظهر عليهم أعراض أو كانت لديهم أعراض خفيفة فقط.

ويبلغ عدد الأميركيين الذين يعالجون من فيروس «كورونا» في المستشفيات نحو 108000 مصاب وهو أقل بقليل من الذروة التي بلغت 124000 في يناير من العام الماضي.

والعديد من المستشفيات حاليا ليست فقط مكدسة بالمصابين ولكنها تعاني من نقص حاد في العاملين بسبب إصابة الكثيرين منهم بـ«كوفيد 19». في الوقت ذاته، يبدو أن متحور «أوميكرون» يسبب مرضا أخف ضررا من متحور «دلتا». والشهر الماضي، قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عمال الرعاية الصحية الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم العودة للعمل بعد سبعة أيام من خلال تقديم اختبار سلبي، ولكن يمكن اختصار وقت العزل الصحي أكثر إذا كان هناك نقص في الموظفين.

وأعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها ستسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض بمواصلة علاج المرضى بدلاً من عزلهم.

وفي منطقة فينيكس، أرسلت شركة ديغنيتي هيلث، وهي مشغل مستشفيات رئيسي، مذكرة إلى الموظفين قائلة إن المصابين بالفيروس الذين يشعرون بصحة جيدة بما يكفي للعمل قد يطلبون تصريحًا من مديريهم للعودة إلى رعاية المرضى.

في كاليفورنيا، قالت وزارة الصحة العامة إن السياسة الجديدة كانت مدفوعة بـ«النقص الحاد في الموظفين»، وطلبت من المستشفيات بذل كل محاولة لملء الوظائف الشاغرة عن طريق جلب موظفين من وكالات توظيف خارجية. وقالت الإدارة أيضًا، سيُطلب من العمال المصابين ارتداء أقنعة «إن 95» فائقة الحماية ويجب تعيينهم لعلاج المرضى الآخرين المصابين بكوفيد- 19».

