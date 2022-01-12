عربيات ودوليات

بكين – الوكالات: فرضت السلطات الصينية اجراءات حجر في مدينة أنيانغ التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة وتقع في وسط الصين، على خلفية رصد اصابات جديدة بفيروس «كورونا» ولا سيما المتحور «أوميكرون».

وهذه المدينة الواقعة في مقاطعة خنان هي الثالثة التي يُفرض على سكانها لزوم منازلهم، بعد إجراء مماثل تم اتخاذه الشهر الماضي في مدينة شيآن (شمال). وتنتهج الصين منذ العام الماضي استراتيجية «صفر كوفيد» تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يوميا.

ويُهدد هذه الاستراتيجية رصد بؤر جديدة في مدينة شيآن، هي الأسوأ من حيث عدد الاصابات منذ ربيع عام 2020، وظهور المتحورة «اوميكرون» شديدة العدوى.

وتضاعف الدولة من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (من الرابع لغاية 20 فبراير). وفي هذا السياق، أمرت مدينة أنيانغ مساء الاثنين سكانها بالبقاء في منازلهم وحظرت سير المركبات الخاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية. واضافت الوكالة الرسمية أنه تم إغلاق المتاجر غير الأساسية وإطلاق حملة فحص عامة «لمنع انتشار المتحورة أوميكرون».

