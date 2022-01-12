عربيات ودوليات

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار «العودة معًا» حيث وعقدت جلسة نقاشية تحت عنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية».

وألقى د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري كلمة في مستهل الجلسة قال فيها إن «منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، يناقش العديد من القضايا المحورية التي تخص العالم» واستعرض مدبولي معدلات التغير المناخي الذي حدث خلال الأعوام الماضية وما سيحدثه هذا التغير من مخاطر على الإنسان والبيئة، مؤكدا أن العالم سيصاب بخسائر مادية كبيرة خلال الأعوام المٌقبلة بسبب التغير المناخي وتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الوفيات لارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيلقي بظلاله على الأطفال الذين سيواجهون مشكلات التغير المناخي التي ستؤدي بحياة الآلاف منهم.

وأوضح أن مصر من أكثر الدول المعرضة لتأثير سلبي بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الجميع يتحدث عن ارتفاع منسوب البحر واحتمال غرق بعض المناطق والدولة المصرية بذلت جهودا لمواجهة هذه التحديات، وأضاف أن الدول النامية لم تكن السبب في هذه الظاهرة لكنها تدفع فاتورة هذه الظاهرة جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة التي كانت سببا رئيسا في هذه الظاهرة. وكشف رئيس الوزراء المصري عن استضافة مصر لمؤتمر «كوب 27» للمناخ في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالي معلقا «علشان يضع العالم الأطر التنفيذية لظاهرة التغيرات المناخية» وشدد على أن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة. وحول دور مصر في مواجهة التغيرات المناخية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه منذ أول لحظة وفق توجيه القيادة السياسية وضع إطار مؤسسى يحكم هذا الموضوع لافتا إلى أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، واضاف «نتحرك على 5 مسارات رئيسة للعمل في مجال الطاقة، بداية من الطاقة التقليدية من البترول» وأكد مدبولي «ننفذ مشروعات عملاقة سواء في عملية التكيف أو التغيرات المناخية، كما تم وضع سياسات مهمة لتشجيع القطاع الخاص في مجالات الكهرباء وتحويل المخلفات إلى طاقة، بجانب إصدار اول سندات خضراء في الشرق الأوسط».

من جانبه أعرب المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، عن سعادته للانضمام إلى منتدى شباب العام بشرم الشيخ في مطلع هذا العام لمناقشة خطورة التغيرات المناخية قائلا «أشكر الرئيس السيسي على قيادته لهذه القضية والتزامه برعاية حكومة مصر الدورة المقبلة «COP 27» ويسعدني جدا أن أكون قادرا على المساعدة في الاحتفال بقيادة مصر في مجال المناخ واستعدادها لذلك وإشراك الشباب في جميع أنحاء العالم».

وأضاف كيري أنه يجب الاعتراف بأن الشباب هم الذين يطلبون بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية معتقدا أن مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم في المنتدى بشرم الشيخ أمر بالغ الأهمية. وأكمل «أتفهم أن جيل الشباب منكم يشعرون بالإحباط إلى حد ما اليوم، وأريدكم أن تفهموا أنني أشارك العديد من الأشخاص الأكبر منكم سنا في هذا الإحباط، أخبرنا العلماء بشكل لا لبس فيه، أن لدينا حوالي 8 سنوات مقبلة يجب علينا خلالها اتخاذ القرارات الحاسمة، وتنفيذها من أجل تجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ».

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعا الآن، هو جعل أنظمتنا الحكومية والقطاع الخاص يتعاونون للتحرك بسرعة كافية، وهذا لم يتم حتى الآن لذلك آمل أن نتمكن من الاعتماد على الجميع لممارسة الضغط اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

