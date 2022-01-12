عربيات ودوليات

أكد د. محمد عبد العاطي وزير الري المصري، على خطورة التغيرات المناخية على الموارد المائية، لافتا إلى أن الصراع على المياه فى العالم تسبب فى أزمات سياسية، ضاربا المثل بظهور جماعة بوكو حرام الإرهابية فى غرب افريقيا، قائلا: «نشأت بسبب صراع على المياه لوجود هجرات داخلية وخارجية».

وأشار عبد العاطي خلال جلسة «المسؤولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائي» بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ إلى أن التغيرات المناخية مرتبطة بالمياه، وهناك دول عانت من جفاف لفترات طويلة مثل استراليا وقبرص التي قامت ببناء سدود كبيرة لكنها أصبحت خالية من المياه وهو ما يستدعي التعامل بنظم مختلفة للتعامل مع التغيرات المناخية من خلال تغيير نظم الري وقال وزير الري المصري إن الزيادة السكانية عامل ضغط على استهلاك المياه خاصة فى أفريقيا التي يصل معدل النمو السكاني إلى 4.5% سنويا، وهو ما يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية.

