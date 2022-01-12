عربيات ودوليات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشكر للمتحدثين بجلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية» المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، قائلا «أشكركم على التناول الذى أثرى هذا الموضوع المهم جدا في حياتنا وحياة العالم كله، كما أشكركم على إعطائكم قوة دفع جديدة للمؤتمر في نهاية هذا العام بشأن المناخ». وأضاف السيسي، في كلمته أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض، الذي يستطيع أن يدمر ويهدم، وفي نفس الوقت يمتلك القدرة على الإصلاح، متابعا بالقول «ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان قادر على الإعمار والتنمية، وبالتالي أي شكل من الأشكال السلبية ثقوا أن آليات العمل الإنساني يمكنها معالجة هذه الأمور، وقال إن مؤتمر الشباب والتناول الإعلامي ووسائل الاتصال الحالية، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، عبارة عن «إخطار مستمر بالخطر يولد ثقافة لمجابهة الخطر بما يسهم في تحرك الجميع». وأشار السيسي، إنه اعتبارا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، مضيفا «كلفة هذا النوع من السيارات غالية وبنية أساسية ضخمة وأضاف مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات، مضيفا «كم مليون سيارة أتصور مئات الملايين تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقى قد إيه 20% أو 30% إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين، ولو أنه تم تحويل 200 و300 مليون سيارة من طاقة أحفورية إلى طاقة الكهرباء سيكون فرصة كبيرة». وأكد السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات للإصلاح، رغم أنها تتكلف كثيرة جدا ويوجد بها فرص نسعى للاستفادة منها، ننفذ شبكة الطرق في مصر، والمشروع القومى للطرق ننفذ فيه طرق 6 حارات و7 حارات و8 حارات لتقليل توقف السيارات ومن ثم تقليل الانبعاثات، وبالرغم أن مشكلة الانبعاثات في مصر تكاد لا تذكر لكننا نعمل من أجل حل هذه المشكلة.

