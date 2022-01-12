عربيات ودوليات

نيويورك- موسكو- الوكالات: اكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن أمام روسيا خياران إما طريق الدبلوماسية أو طريق الدفاع، وذلك في تعليق على الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالتوترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

وقال برايس لشبكة «CNN» الاخبارية «سمعت من الوزير بلينكن. لقد سمعتم من الرئيس بايدن أنه بقدر ما نفكر بالأمر، هناك مساران يمكن أن تختار موسكو السير فيهما. طريق الدبلوماسية، طريق الحوار الذي يمكن أن يؤدي في أذهاننا إلى التهدئة أو مسار الدفاع والردع».

والتقى مسؤولون أميركيون وروس رفيعو المستوى في سويسرا الاثنين في أول اجتماع خلال أسبوع من هذه الخطوة الدبلوماسية بين روسيا والغرب. وتأتي المحادثات وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا الموالية للغرب. وطالبت موسكو بتنازلات واسعة النطاق من واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي التي هددت بدورها بفرض عقوبات شديدة إذا أقدمت موسكو على غزو كييف.

وتابع قائلا «لذلك حتى اليوم، بينما كنا نبدأ هذا المسار للدبلوماسية والحوار، لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق تقدم من خلال تدابير متبادلة مع الاتحاد الروسي، فإننا نواصل العمل عن كثب مع حلفائنا، مع شركائنا، بما في ذلك الناتو، بما يشمل حلفائنا الأوروبيين، بمن فيهم شركاؤنا الأوكرانيين على طريق الدفاع والردع هذا، إذا أوضحت موسكو أنه ليس لديهم مصلحة في هذه الدبلوماسية». وأضاف «ما يمكنني قوله كانت (المفاوضات) موضوعية، كانت صريحة، كانت، كانت مفيدة، كانت أيضًا لثماني ساعات. لذلك، لم تكن لضعاف القلوب».

في المقابل أعلن الكرملين امس أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف شكلت بداية «إيجابية» لاستمرار الحوار وسط التوتر حول أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «إنها تستحق تقييما إيجابيا» مضيفا «لكنه ليس حوارا من أجل الحوار ... لأن المهم هنا هو النتيجة. ليس هناك ما يمكن قوله بعد عن النتيجة».

وقال بيسكوف «هناك بضع جولات أخرى أمامنا لتكوين صورة واضحة لما نحن فيه». وأضاف «لا توجد أسباب كثيرة للتفاؤل حتى الآن. سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن جولة واحدة ستعطي نتيجة شاملة».

