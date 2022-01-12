عربيات ودوليات

«الدوحة»- الوكالات: استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وكان عبد اللهيان قال في تصريح صحافي فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مسقط بعد محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين إن زيارتيه إلى سلطنة عمان وقطر تأتيان في إطار «سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هناك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات بلاده في مجال الخدمات الفنية والهندسية. وقال إنه «سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في سائر التطورات الإقليمية والدولية».