تغييرات أساسية في الأيديولوجية القومية

آراء

في مقالة الأسبوع الماضي بينا لشابات وشباب الأمة، أمل المستقبل وامكانياته الهائلة، خطأ القائلين بعدم جدوى الايديولوجيات في المجتمعات العربية. ولقد ركزنا على الأهمية القصوى لتطوير كل ايديولوجية بصورة دائمة لانعاش حيويتها ولربطها بكل مستجدات الواقع الذي تسعى لاصلاحه وتغييره. وهذا ما حدث للايديولوجية القومية العروبية عبر العقود الماضية، ولكن بصورة خاصة بعد تراجع تواجدها الفاعل منذ سبعيينات القرن الماضي.

ولعل أكبر محاولة للمراجعة والتجديد تمثلت في المشروع النهضوي العربي الذي عمل على بلورته بضع مئات من مفكري ونشطاء السياسة العرب بمبادرة من مركز دراسات الوحدة العربية.

كان أكبر تطوير هو اعتبار الديموقراطية، بمكونها السياسي القائم على حرية التعبير، وتكوين الأحزاب، والانتخابات النزيهة، وفصل سلطات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتبادل دوري لسلطات الحكم، والاحتكام الى القانون، والمواطنة المتساوية، وأيضاً وبصورة مساوية بمكونها الاقتصادي القائم على عدالة توزيع الثروة والحفاظ على الكرامة الانسانية ومسؤولية الدولة عن توفر الخدمات الاجتماعية والمعيشية الأساسية، اعتبارها جزءاً أساسياً من المشروع النهضوي العربي.

هذا التطوير كان خطوة هائلة في ايديولوجية اعتقدت في بداياتها على أن الديموقراطية ليست أكثر من لعبة تضليلية في يد قوى البرجوازية والثراء في المجتمع، وبالتالي لا أهمية لها.

وكان التغيير الثاني الكبير هو اعتبار التنمية الانسانية الشاملة المستقلة مكوناً لازماً في الايديولوجية القومية العروبية، وفي قلبها بالطبع الموضوع الاقتصادي. لكن المشروع اكتفى بوضع المبادئ العامة، من مثل العدالة الاجتماعية ورفض التبعية، دون أن يسمي النظام الاقتصادي المنشود بالاسم. ولعله كان يحاول تجنب الدخول في المماحكات القديمة حول «الاشتراكية العربية»، مرجعية ومبادئ وتطبيقاً في الواقع، أو لعله كان ينتظر ما تسفر عنه مقولات وتطبيقات هجمة الاقتصاد الرأسمالي العولمي النيولبرالي في بداية الثمانينات والذي اكتسح العالم وحل محل كل أنواع الاقتصادات السابقة.

وهذا الموضوع، في رأيي، هو الذي سيكون أجندة التغيير القادم في الايديولوجية القومية العروبية، وذلك بعدما تبين للجميع مقدار وعمق الكوارث الانسانية التي أنتجها النظام الاقتصادي الرأسمالي العولمي الجديد. وسيتلخص الموضوع في طرح السؤال التالي: هل حان الوقت للحديث عن نظام اقتصادي جديد غير رأسمالي، سواء عولمي نيولبرالي أم كلاسيكي قديم، ليكون مكوناً رئيسياً من مكونات الايديولوجية القومية العروبية الذي حاول المشروع النهضوي العربي رسم كل مكوناتها؟

في اعتقادي أن المراجعات الجادة على مستوى العالم، للنظام الرأسمالي من جهة، وللنظام الاشتراكي الماركسي من جهة أخرى، وبروز النظام الاقتصادي الصيني المزاوج بين بعض مكونات النظامين كتجربة تثير الانتباه وتحتاج لدراستها بتمعن، وطرح بعض دول العالم الثالث لأنظمة اقتصادية لا تخضع في تفاصيلها لأي نظام اقتصادي.. في اعتقادي أن كل ذلك يستوجب أن نفكر، نحن العرب، في تبني نظام اقتصادي، يأخذ واقعنا وتاريخ محاولاتنا السابقة ودروس المجتمعات الأخرى بعين الاعتبار، ويبتعد عن الترقيعات والمخاوف غير المبررة، وذلك من أجل التأكيد والاثبات، خصوصاً لأجيال الشباب والشابات، بأن الايديولوجية القومية العروبية تتمتع بالحيوية والمرونة والانفتاح والندية الحضارية. وسنعود للملامح الأساسية لذلك في مقال قادم.

اذا كنا نريد للطاقات الثورية الشبابية العربية أن تنتظم في مشروع استراتيجي سياسي كبير مستقبلاً فعلينا أن نعض بأسناننا على موضوع الايديولوجية في الحياة العربية.

