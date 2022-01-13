الاعتماد الأكاديمي الخليجي للجامعات

آراء

كأننا نسعى لإعادة اختراع العجلة من جديد، كأننا لا نؤمن بالتطور الذي شهدته البشرية منذ الثورة الصناعية الأولى عندما نتحدث عن الاعتماد الأكاديمي للجامعات في المنطقة.

من غير المفهوم أن يتحدث البعض عن هيئة خليجية موحدة للاعتماد الأكاديمي للجامعات ونحن لدينا هيئات حكومية ومؤسسات تعليم عالي معتمدة دولياً في كل دولة من دول مجلس التعاون تقوم بهذا الدور داخل حدودها.

من غير الطبيعي أن نخترع الاختراع، وكأن شيئاً لم يكن، وأن ننصب المنصوب وكأن ناصية اللغة قد فقدت فينا صوابها، ومن غير البديهي أن يتحدث بعض المسؤولين في وزارات التربية بالمنطقة عن زيارات لوفود رسمية من أجل التدقيق في معايير الاعتماد الأكاديمي التي تحظى بها بعض جامعاتنا المعتبرة والمعتمدة سلفاً ليس من مؤسسات التعليم العالي القطرية فحسب، إنما من مختلف المؤسسات المثيلة في دول العالم المتقدم أيضاً.

ليس من المعقول أن نشكك في بعضنا البعض، ونعيد الاعتراف بالمعترف به سابقاً، ونكرر الكرة وكأن الشكوك وانعدام الثقة تهيمن على أجواء علاقاتنا الأخوية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ ناهيك عن عضويتنا في مجلس تعاون خليجي تحدث مراراً وتكراراً عن الوحدة في كل شيء، أبرم الاتفاقيات، وأقر التعهدات والمعاهدات، لكنه لم يف بالالتزامات.

كارثة والله أن يصيبنا الشك فيما ننجز، وكأننا لم نحقق شيئاً يذكر على طريق التعاون الخليجي، كارثة أن نتحدث عن الاتحاد الخليجي ونحن نتلعثم في أول حرف هجاء بأبجدية التعاون الخليجي، وليس مصدقاً أننا بعد كل هذه العقود من الاجتماعات واللقاءات والزيارات والاتفاقيات والاتفاقيات المضادة نأتي ونتحدث عن مزيد من الزيارات، ومزيد من التأكيدات ومزيد من التدقيقات لأننا لا نثق في بعضنا البعض، ولأننا لا نؤمن بإجراءات وتزكيات وخطوات بعضنا البعض، ولأننا لا نفرق بين معايير التزمنا بها جميعاً، واتخذناها معول بناء في أنظمتنا الأكاديمية الخليجية وهواجس تفرض سيطرتها علينا وكأننا نؤذن في مالطا عندما كان ينفى إليها التنويريون في غابر الزمان والأوان.

الأمر في منتهى البساطة أيها الأخوة، لسنا في حاجة لاعتماد المعتمد، أو التدقيق والتقييس عليه، ولسنا في حاجة لإضافة مزيد من الوقت وإهدار الفرص والوقت والثروات في زيارات لوفود، أو تأخير في اعتمادات، أو تلكؤ في اتخاذ قرارات حاسمة.

التعليم الأكاديمي الخليجي بخير طالما صدقت النوايا، وأمنت السرائر، وحسنت النفوس، وطالما أننا بحاجة سريعة لتفعيل الفكرة، وتنفيذ المضمون، وتذليل العقبات أمام الجامعات الخليجية المعتمدة أكاديمياً حتى نتمكن من توفير منصات تعليمية معتبرة بدلاً من تهجير طلابنا وفلذات أكبادنا إلى الخارج، من أجل دراسة علوم متوفرة لدينا، وسبر أعماق مناهج يتم تدريسها لدينا بكفاءة يشهد لها العالم قبل أن نتلكأ أو نتردد عند الاعتراف بها.

إن بلادنا بخير، وجامعاتنا الخليجية بخير، واعتمادنا الأكاديمي أيضاً بخير، المطلوب فوراً قرار قطري وليس خليجيا من كل دولة لاستقبال أبناء الدولة الشقيقة للدراسة في جامعاتها الوطنية خاصة أم حكومية، تحمل لافتة لجامعة أجنبية مرموقة أم تحمل لافتة وطنية، المهم أن يكون مستوى المناهج على المحك، وأن تكون البرامج متفقة مع المعايير العالمية، وأن تكون المقررات متوائمة ومتواكبة مع الحاجات.

هنا يمكن أن نضع الحصان أمام العربة، وهنا يمكن أن نبدأ على الفور بإطلاق قرارات ملزمة من الجميع وللجميع ومن أجل الجميع، وهنا فقط يمكننا الحديث عن وطن خليجي واحد، ومجلس تعاون لم يعف عليه الزمن، وأمة بازغة يمكنها الوقوف بشموخ أمام الأمم التي سبقتها وتلك التي في الطريق.

