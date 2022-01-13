زيادة الرواتب

آراء

يشكو المواطنون الكويتيون من قلة رواتبهم التي لا تكاد تكفي مؤونتهم لمدة أسبوع أو أقل من أسبوع من لحظة إيداع الراتب، وذلك لأن سقف الرواتب متدنٍ جدا ولا يسد متطلبات الحياة بسبب غلاء المعيشة، وأصبحت الحياة صعبة، فمنذ زمن طويل لم تزد رواتب الموظفين نهائياً، وتخيل أن هناك موظفا راتبه ستمائة دينار ويأخذ البنك منه قسط قرضه مئتين وعشرين دينارا ويتبقى من راتبه ثلاثمئة دينار، «هل هذا كلام يا حكومة»، ماذا تفعل أسرة كاملة بهذا الراتب الذي يُنفق على مستلزمات البيت والعائلة ولا يكفي؟! فلماذا لا تزيد الدولة رواتب الموظفين، ولماذا لا يكون أقل راتب للموظف ألفاً وخمسمئة دينار، حتى يعيش المواطن حياة كريمة هو وأسرته، فنحن نرى أن كل السلع زادت أسعارها أضعافا مضاعفة، فمنذ بداية «كورونا» أصبحت الأسعار خيالية، ولا تستطيع أن تشتري سمكا أو ذبيحة للبيت ولا تقدر على شراء دجاج، فأين الحكومة من جشع التجار فمن غير المعقول ما نراه من طمع، ولماذا لا تحدد الحكومة الأسعار حتى تكون في متناول يد الجميع، ولماذا لا تكون قوانينها صارمة لا على ورق تتصدر الجرائد وبعدها ترجع الأمور لطبيعتها؟! ولماذا لا توجد حماية للمواطن من هذا التلاعب بالأسعار؟! فحتى الجمعيات التعاونية التي كنا ندخلها بمبلغ صغير ونأخذ كل ما نريده، لكن الآن تملأ «العربانة» بمبلغ يفوق المئة والعشرين ديناراً بل وأكثر وهذا في الجمعيات التعاونية المدعومة من الدولة فمتى تهتم الحكومة بالمواطن، وتكون عينها على معيشته وزيادة راتبه ليعيش حياة هانئة في دولته الغنية، فالكويت لديها فائض كبير في دخولها ودولتنا خيرها للتجار الذين لا ينفعونها إلا لأخذ أموالها وترك مواطنيها يعاركون الحياة بسبب قلة رواتبهم، بالمقابل تسقط القروض عن التجار، فلماذا لا تسقط القروض عن المواطن؟! وهل يعقل أن تكون خيرات البلد لفئة قليلة من الناس ونترك الشريحة الأكبر تعاني الفقر. أتمنى أن تراعي الحكومة الله بشعبها وتسعده بأخبار مفرحة وهي إسقاط القروض وزيادة الرواتب، وأن تراقب الأسعار وتعاقب كل من يرفع السعر على المواطنين والمقيمين.

