تجربة روسية جديدة لعسكرة الفضاء

آراء

بالعودة إلى تطورات العام الحالي، سنجد أن موسكو مهّدت لتجربة الشهر الماضي عبر إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي، وثيقة استراتيجية خاصة باستخدام التطبيقات العسكرية في الفضاء الخارجي، تضمّنت تصنيفات خاصة بتطوير ونشر أسلحة مضادة للصواريخ وأسلحة هجومية في الفضاء، لمواجهة التهديدات العدائية من جانب الدول الأخرى، وبهذا بات الفضاء الخارجي ضمن الرؤية الروسية لمصادر التهديدات العسكرية المحتملة للبلاد.

تجربة الشهر الماضي يمكن أن نعتبرها نقلة نوعية أخرى في مجال عسكرة الفضاء، أكدت فيها روسيا المخاوف الأميركية من صاروخ نودول، حيث استخدمت موسكو هذا الصاروخ لتدمير قمر اصطناعيّ سوفييتيّ قديم، يسمى كوزموس-1408، وهو قمر من نوع تسيلينا-دي مخصص للاستطلاع العسكري، وهي فئة من الأقمار الاصطناعية المصمّمة في أوكرانيا، تم إطلاق ما مجموعه 69 قمراً منها في الفترة بين عامي 1970 و1994، وكانت مخصّصة للاستطلاع والمراقبة والتنصّت، حيث تقوم بإرسال البيانات التي تقوم بتسجيلها إلى المحطات الأرضية في الاتحاد السوفييتي أثناء مرورها فوق أراضيه.

القمر الاصطناعيّ كوزموس-1408 تم إطلاقه في سبتمبر 1984، وقد تم تدميره بنجاح خلال هذه التجربة، على ارتفاع يبلغ 485 كيلومتراً عن سطح الأرض، وهو ما مثّل تأكيداً واضحاً ورسمياً للقدرات الخاصة بهذا الصاروخ في مجال استهداف الأجسام المحلّقة في الفضاء الخارجي، وخاصة أن وزارة الدفاع الروسية تحدثت في بيان رسمي عن تفاصيل هذه التجربة، وهو أمر لافت لم يسبق حدوثه فيما يتعلّق بالتجارب الخاصة بالأسلحة المخصصة للفضاء.

هذه الحقبة من الصراعات بين الدول العظمى تعيد الى الاذهان حقبة الحرب الباردة بين روسيا واميركا وكيف الصراع بينهما للسيطرة والهيمنة على العالم الا ان هناك دولاً اخرى دخلت سباق التسلح ما يجعل عالمنا وكوكب الارض مهدد بخطر الانزلاق الى الحرب وقد تشمل كل الكرة الارضية.

اللهم احفظ وطني الكويت من اي مكروه.

