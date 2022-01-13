ليفربول وأرسنال في نصف نهائي «الرابطة»

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يحل ليفربول ضيفاً على أرسنال اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الانكليزية. وكانت المباراة تأجلت من الأسبوع الماضي بسبب اصابات «كورونا» في ليفربول.

ولا تعتزم رابطة الأندية الإنكليزية، فتح تحقيق بشأن العينات الإيجابية المزيفة لفيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تأجيل مباراة الفريق في نصف نهائي كأس الرابطة المحترفة أمام آرسنال. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا)، أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق كشف الأحد الماضي، عن وجود العديد من العينات الإيجابية الوهمية الخاصة بأعضاء الفريق. وأدت الإصابات بالعدوى داخل الفريق، والتي أكدتها اختبارات «بي سي آر» بعد اختبارات التدفق الإيجابي الأولية، إلى إغلاق مركز تدريبات الفريق، وإلى إلغاء مواجهة آرسنال التي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس الماضي.

وأوضحت «بي آيه ميديا» أن الرابطة على قناعة بأن الأدلة التي قدمها ليفربول كافية، وأن الأمور تمت على النحو السليم، وباتباع الإجراءات المعنية، مشيرة إلى أن الرابطة لا تعتزم فتح تحقيق في هذا الأمر بعد عينات مثيرة للشكوك لـ 40 لاعبا وموظفا.

وقال كلوب بعد الفوز على شروسبري في كأس الاتحاد الإنكليزي: «كان لدينا تفشيا معقولا الأسبوع الماضي، وقد أظهر ذلك وجود العديد من العينات الوهمية لكن القواعد كما هي، وجميع اللاعبين الذين جاءت عيناتهم إيجابية (وهمية) لم يتمكنوا من المشاركة».

وأضاف: «العينة الإيجابية الوحيدة الصحيحة كانت لترينت أليكساندر أرنولد، أما الباقي فجميع عيناتهم إيجابية وهمية».

وأجرى النادي جولة ثانية من الاختبارات عقب مباراة الكأس، حيث توصل من خلالها إلى أن العديد من العينات الإيجابية كانت وهمية في الجولة الأولى من الفحوص. ووافقت رابطة الأندية الإنكليزية على تأجيل المباراة، ما يعني أن مواجهة الفريقين على ملعب «أنفيلد» اليوم ستكون مباراة الذهاب، فيما يستضيف ملعب الإمارات في العاصمة الإنكليزية لندن مباراة الإياب يوم 20 يناير الحالي. ويسعى ليفربول اليوم إلى التقدم خطوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية وهو يعي صعوبة المهمة في ظل رغبة خصمه ايضاً في بلوغ النهائي خصوصا أن أرسنال ودع كأس الاتحاد الأسبوع الحالي بسقوطه المفاجئ أمام نوتنغهام فوريست.

