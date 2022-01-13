أتلتيكو يلتقي بلباو في «السوبر»

دوليه

يلتقي اليوم اتلتيكو مدريد مع اتلتيك بلباو في نصف النهائي الآخر في كأس السوبر الإسباني على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وكان ريال مدريد التقى مع برشلونة في نصف النهائي الاول في وقت متأخر مساء أمس. وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية على الملعب ذاته يوم الأحد.

واكتمل عقد الأندية الإسبانية المشاركة في الكلاسيكو إلى السعودية أول من أمس، وذلك بوصول نادي أتلتيكو مدريد إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة أتليتك بلباو.

ويعد الروخي بلانكوس آخر الواصلين من رباعي السوبر إلى السعودية، حيث سبقته بعثة برشلونة، وريال مدريد، فيما وصلت بعثة الفريق الباسكي أتلتيك بلباو أول من امس.

وتضم بعثة أتليتكو 24 لاعبا منهم ستة من لاعبي الفريق الرديف، وسيفتقد الفريق المدريدي اللاعبين سافيتش وأنطوان غريزمان، ويأتي غياب سافيتش لإصابة عضلية تعرض لها في 2 ديسمبر، أما غريزمان فتعرض يوم الخميس لانتكاسة في مكان الإصابة التي سبق وأصيب فيها في 12 ديسمبر.

ووصلت بعثة نادي أتليتك بلباو إلى السعودية، أول من أمس استعدادًا لمواجهة اتلتيكو مدريد. ويعد الفريق الباسكي ثالث الواصلين.

يشار إلى أن السعودية سبق أن استضافت السوبر الإسباني للمرة الأولى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2019، وتوج بلقبها ريال مدريد بعد فوزه في المباراة النهائية على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

