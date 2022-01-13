ديوكوفيتش يقر بارتكاب أخطاء

دوليه

أقرّ نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأوّل عالمياً بارتكاب «أخطاء» لدى تعبئة استمارة الدخول إلى استراليا وفي سلوكه بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، في وقت لا تزال مشاركته معلّقة في بطولة أستراليا المفتوحة حيث ينوي الدفاع عن لقبه.

وفي رسالة على تطبيق انستغرام، قال ديوكوفيتش الذي يتدرّب بشكل طبيعي استعدادا لخوض غمار البطولة الاسترالية المتوّج بها 9 مرات (رقم قياسي) «نعيش في حقبة صعبة في اطار الجائحة العالمية، وفي بعض الاحيان يتمّ ارتكاب اخطاء».

وكان ديوكوفيتش (34 عاماً)، حامل لقب 20 بطولة كبرى، ظهر في مناسبة في بلغراد غداة تاريخ 16 ديسمبر، عندما جاءت نتيجته إيجابية بحسب المعلومات التي أفاد بها الى سلطات الهجرة الاسترالية. وكشف ديوكوفيتش بانه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له بعدما حضر في اليوم التالي (17 ديسمبر) في بلغراد حفلاً من أجل تكريم لاعبين صرب شباب من دون وضع كمامة، وفقًا لصور منشورة صادرة عن اتحاد التنس الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه خضع لجلسة تصوير مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية بعد يومين، أي في 18 من الشهر المذكور، وفق ما ذكرت الصحيفة بنفسها. ويؤكّد ديوكوفيتش بانه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان، كان قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سلبية وقال مدافعاً عن نفسه «لم أكن أشعر بأي عوارض وكنت في حال جيدة، لم أكن حينها قد علمت بنتيجة فحصي الايجابي قبل نهاية ذلك الحدث».

ووصل ديوكوفيتش في تاريخ الخامس من يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه اصيب بـ «كوفيد-19» في 16 من الشهر الماضي. في المقابل، أقرّ ديوكوفيتش «بخطأ في التقدير» عندما استقبل صحافيي صحيفة «ليكيب» من أجل اجراء مقابلة وقال في هذا الصدد «كنت مضطراً لمواصلة واجراء المقابلة مع ليكيب لانني لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي، لكني حرصت على احترام التباعد الاجتماعي وكنت مرتديا الكمامة إلا عندما كانوا يتخذون الصور الشخصية لي».

وتابع «بعد التفكير، كان ذلك خطأ في التقدير وأنا أقرّ بذلك وكان من الاجدى تأجيل المقابلة». وفي تطوّر آخر، تناقلت الصحف الأسترالية ما أعلنته صحيفة در شبيغل الألمانية حول شكوك في نتيجة فحص ديوكوفيتش الإيجابي.

وقالت در شبيغل انها قامت بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي أعطى نتيجة سلبية، قبل أن يتغيّر إلى إيجابي بعد ساعة. ولم يكن ممكناً التحقق بشكل مستقل من رواية در شبيغل ولم يشر ديوكوفيتش أمس إلى هذه النقطة.

وأقرّ ديوكوفيتش أيضاً بـ «الخطأ البشري» لانه قام بتعبئة الخانة الخطأ في استمارة الدخول الى استراليا. ففي رد على سؤال نموذجي في مستندات السفر عما إذا سافر أو سيسافر الى مكان ما في الأيام الـ14 الاخيرة قبل التوجه الى أستراليا، وضع علامة على إجابة «كلا» في الاستمارة التي نشرت علنًا الثلاثاء.

إلا أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى عكس ذلك. إذ تظهر أن الصربي القاطن في مونتي كارلو كان في العاصمة الصربية بلغراد ثم مدينة ماربيا في إسبانيا، في الأيام الـ14 التي سبقت وصوله الى ملبورن.

واعترف ديوكوفيتش بانه تمت تعبئة الاستمارة «من قبل فريقي باسمي. مدير أعمالي يتقدّم باعتذاراته الصادقة لهذا الخطأ الاداري. كان الخطأ بشريا وليس عمدا».

