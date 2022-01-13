خلاف جديد بين ديمبلي وبرشلونة

دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، أول من امس، عن خلاف جديد بين برشلونة وديمبلي، في إطار ملف تجديد عقد اللاعب. وينتهي عقد ديمبلي (24 عامًا) مع برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، وهناك صعوبة حاليًا في الوصول لصيغة اتفاق بين الطرفين على توقيع عقدٍ جديد.

وبحسب إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فإن ديمبلي وضع برشلونة في مأزق صعب، لو لم يجدد عقده في كامب نو.

وأوضح التقرير، أن الجناح الفرنسي يرفض الرحيل في يناير الحالي، ويتمسك بالمغادرة مجانًا في الصيف المقبل، ما لم يتم التوصل لصيغة اتفاق على عقدٍ جديد. وكان برشلونة ينوي طرح ديمبلي في سوق الانتقالات الشتوية، في حال عدم التوصل لاتفاق معه حول التجديد، من أجل تحقيق ربح مادي من وراء بيعه. وأشار التقرير، إلى أنه في حالة رحيله عن برشلونة، فإن ديمبلي يميل إلى فكرة اللعب في البريميرليغ، حيث يوجد اهتمام بضمه لدى أكثر من نادٍ، أبرزها تشلسي ومان يونايتد وليفربول وتوتنهام ونيوكاسل. وينتظر برشلونة معرفة القرار النهائي لديمبلي بشأن التجديد هذا الأسبوع، من أجل حسم هذا الملف الذي استمر طويلًا.

