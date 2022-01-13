روديغر يرفض الحديث عن مستقبله

دوليه

قال المدافع الألماني أنطونيو روديغر، لاعب فريق تشلسي الإنكليزي، إنه لن يتحدث عن مستقبله حتى يصل إلى قرار. وينتهي عقد روديغر مع تشلسي، الفائز بدوري أبطال أوروبا، نهاية الموسم الحالي، ويتردد أن هناك عدة أندية تريد ضم اللاعب. وقال روديغر (28 عاما) للنسخة الأسبوعية من صحيفة «بيلد» الألمانية: «لن تسمعوا شيئا مني حتى اليوم الذي سأتخذ فيه القرار النهائي»، وذلك لتجنب المزيد من التكهنات الإعلامية. وأضاف أن تركيزه ينصب حاليا على تشلسي، وأن جميع الأمور الأخرى تعود لوكيل أعماله. وأشارت تقارير إنكليزية في وقت سابق إلى أن روديغر وضع شرطا شبه تعجيزي أمام تشلسي لتجديد العقد، يتمثل في رغبته في أن يكون أعلى اللاعبين أجرا في البريميرليغ. ويحظى روديغر باهتمام العديد من الأندية، أبرزها ريال مدريد وباريس سان جرمان وإنتر.

